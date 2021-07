Google usnadní instalaci Wear OS aplikací. Jak?

Google chystá pro Wear OS doposud největší aktualizaci v historii celého systému a spolu s ní dorazí na Android některé funkce, které usnadní používání systému pro chytré hodinky. Třeba instalace nových Wear OS aplikací bude jednodušší než kdy předtím.

Instalace aplikací do Wear OS bude jednodušší

K dispozici jsou také nové kategorie “Wear OS” a “Watch Faces for Wear OS”, které nám usnadní vyhledávání aplikací do chytrých hodinek. Ode dneška si tak můžete aplikaci nainstalovat buď pouze do chytrých hodinek, pouze do telefonu nebo do obou zařízení současně, což je skvělá zpráva. Google Play ve Wear OS nyní přepracován tak, aby odpovídal designovému jazyku Material You.

Wear OS by Google Google LLC

Google také upravil nákupy přímo v aplikacích ve Wear OS. Google Play vám nyní odešle na telefon notifikaci ohledně dokončení platby. Aktualizace má být dostupná ve všech novějších Wear OS hodinkách během několika následujících týdnů.

Zdroj: Google blog