Praktický tip: Jak do mobilu ukládat fotky pořízené přímo přes Instagram?

Jak asi není potřeba moc připomínat, Instagram patří mezi nejoblíbenější sociální sítě světa a potvrzují to také počty stažení její aplikace. Služba, která za několik let přerostla z jednoduchého nástroje na úpravu fotek v komplexní ekosystém s živými videopřenosy či několika formami chatování, ale stále nezapomíná na své původní poslání. Totiž libovolně zkrášlit (hodnocení kvality ponechejme na každém individuálně) pořízené snímky pomocí filtrů a několika dalších atributů. Zkušenějším uživatelům této platformy to asi nemusíme vysvětlovat. Věděli jste ale, že Instagram umožňuje i ukládání původní fotky, která byla pořízena přímo skrze aplikaci? Platí to i o videích.

Instagram a ukládání původní fotky / videa

V čem je taková funkce užitečná? Aplikace Instagram při bezprostředním focení či natáčení, tedy nikoli při výběru již existujícího obsahu z galerie, za standardních okolností využije zachycený okamžik jen pro úpravy a publikaci. A původní podklad pak nikam neuloží. To je hodně mrzutá a nepraktická věc, když se vám například podaří vyfotit opravdu skvělý záběr, který by si zasloužil nejen publikaci na Instagramu s filtry a jinými úpravami, ale i uložení originálu do mobilu. Třeba pro pozdější úpravy nebo i tisk. I když se tak aplikace chová standardně, naštěstí s tím jde něco udělat. V nastavení.

Možnost pro ukládání originálu, který pořídíte přímo v aplikaci, je v ní už celkem dlouhou dobu. Možná už od raných verzí. Pokud jste o ní ale nevěděli a minimálně jednou vás mrzelo, že ji nemáte zapnutou, tak tady máte postup:

Otevřete aplikaci Instagram Přejděte na váš profil (ikonka vpravo dole) Otevřete Nastavení (ikonka vpravo nahoře a pak položka úplně dole) Přejděte na Účet Vyberte položku Původní příspěvek Zapněte možnost Uložit původní příspěvky

Kromě tohoto přepnutí si můžete také zvolit, jestli se mají do paměti telefonu ukládat i upravené a zveřejněné příspěvky. Zejména u videí ale myslete na jejich případnou velikost.

Jak často publikujete na Instagram?