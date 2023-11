Platforma Instagramu umožnila stahovat Reels videa už v červnu, bohužel pro nás, funkce byla dostupná pouze pro uživatele USA. Nově bude tato funkce dostupná po celém světě a kdokoliv si bude moci v aplikaci stáhnout každé veřejně dostupné video, nejen uložit jako doposud. Stačí klepnout na šipečku označující možnost sdílení a zahájit stahování.

🚨#BREAKING: Instagram makes public Reels downloadable for everyone

📌#instagram | #Reels

Instagram launched the ability to download publicly viewable Reels in June, but it limited the feature's availability to users on mobile in the US. Now, Instagram head Adam Mosseri has… pic.twitter.com/zabOAoUOJc

— Daily Pancake 🥞 (@PancakeDaily) November 23, 2023