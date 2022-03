Na Instagram míří rodičovská kontrola. Jak budou děti kontrolovány?

Sociální síť Instagram přichází s významnou novinkou, která má za cíl větší ochranu nezletilých uživatelů. Na případné nežádoucí kontakty s jinými uživateli a současně i příliš časté používání této sítě si budou moci “posvítit” jejich rodiče. A to skrze nový nástroj Family Center (volně přeloženo jako Rodinné Centrum, ale český název ještě jasný není). Tato rodičovská kontrola začíná aktuálně fungovat v USA, do několika měsíců se má rozšířit do celého světa.

V první fázi nabídne toto prostředí rodičům tři základní funkce. Budou moci například sledovat, kolik času jejich potomci či jiní “svěřenci” na Instagramu tráví. Současně uvidí přehled, jaké účty daný člověk sleduje a jaké účty sledují naopak jej. Třetí funkcí je upozornění na fakt, že nezletilý majitel kontrolovaného účtu něco podezřelého nahlásí.

Součástí celého Rodinného Centra jsou také edukativní materiály od specialistů na výchovu a kontrolu chování mladistvých na sítích. Do budoucna se počítá také s možností časově omezit přístup k Instagramu (celkově i v konkrétních hodinách) a přibude také možnost kontroly ze strany více než jednoho rodiče či jiného dohlížejícího. Family Center je produktem, který spadá pod mateřskou firmu Meta, takže je možné, že budou zmíněné nástroje časem aplikované třeba i na Facebook.

Kolik máte v rodině nezletilých, kteří používají Instagram?

Zdroj: Instagram