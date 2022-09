Instagram testuje jednu z nejžádanějších funkcí vůbec

Pokud byste se zeptali uživatelů mobilní aplikace a celkově sociální sítě Instragram, jaká funkce jim v ní chybí úplně nejvíc, ve velké míře by bylo jistě zmíněno repostování neboli sdílení cizích příspěvků na vlastním profilu. Nástroj, který například na Facebooku nebo na Twitteru patří dokonce k základům fungování celé sítě, musí být v tuto chvíli na Instagramu řešeno nástroji třetích stran. Tento stav by mohl po dlouhých letech skončit.

This is what the new instagram repost feature intro screen looks like

h/t @alex193a pic.twitter.com/ldOX5PO4Eg

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 9, 2022