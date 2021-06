Instagram po 11 letech zavede jednu z nejžádanějších funkcí

Kdybyste měli zmínit jednu jedinou funkci, která sociální síti Instagram nutně schází, která by to byla? Domníváme se, že většina z uživatelů této populární platformy by odpověděla: možnost přidávání příspěvků z webu. Věc, která je fanouškům této sítě dlouhé, dlouhé roky (oficiálně) odpírána, se ale podle všeho blíží k finálnímu vydání. Po květnových náznacích, kdy se podařilo nalézt první základní stopy po funkci, máme nyní k dispozici reálné obrázky s touto variantou publikace.

Instagram konečně zavede přidávání příspěvků z webu

O obrázky se podělil social media konzultant Matt Navarra, jenž evidentně patří mezi vybrané uživatele, kteří byli vybráni pro první testování. Historický posun potvrdil i přímo Instagram. “Víme, že se hodně lidí připojuje přes počítač. Pro vylepšení této možnosti nyní testujeme možnost přidávání příspěvků z webu,” vzkázal mluvčí populární sociální sítě. Ta tuto novinku zavede asi jedenáct let po založení. Zatím se zdá, že je publikace omezená na fotky a videa do hlavního kanálu příspěvků. Reels a Stories fungují dál jen na mobilu.

Jak dlouho čekáte na tuto možnost?

Zdroj: pharena