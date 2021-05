Instagram brzy představí přelomovou funkci na počítače. Taky se těšíte?

Instagram byla vždy spíše mobilní aplikace, ovšem už nějakou dobu existuje také její desktopová webová aplikace. Pomocí ní můžete procházet příspěvky a psát si přes Direct zprávy. Nyní se ale chystá něco, co udělá aplikaci na PC konečně kompletní. Instagram totiž brzy umožní přidávání příspěvků přes počítač.

Instagram umožní přidávání příspěvků přes počítač

Podle jednoho vývojáře a zároveň leakera chystá Instagram tuto funkci už nějaký pátek a také ji interně testuje. Zveřejnil také možnou podobu toho, jak by mohla funkce ve finále vypadat. Desktopová verze vytváření příspěvků by měla být poměrně bohatá a nemá chybět ořezávání, používání různých filtrů, označování osob nebo míst, kde byla fotografie pořízena.

Uživatelské rozhraní má být prý velice blízké tomu co známe z mobilních telefonů. Fotky a videa budeme navíc moci přidávat pomocí funkce drag and drop. Zatím není zcela jasné, kdy bude tato funkce dostupná v plné verzi a do vydání se mohou některé detaily ještě změnit. Přidávání příspěvků přes počítač už nějakou dobu funguje a dokonce máme i návod, ale takhle to bude konečně oficiální a hlavně mnohem pohodlnější.

Oceníte tuto funkci na PC?