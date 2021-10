Instagram zavádí velmi užitečnou funkci pro živé přenosy

Patříte mezi tvůrce, kteří na Instagramu často uskutečňují živá vysílání? Nebo je naopak rádi sledujete v podání vámi sledovaných osobností nebo značek? Tak či onak by vás měla potěšit zpráva, že tato sociální síť zavádí možnost plánování pro živé přenosy. Pro tvůrce to znamená, že mohou své sledující v novém prostředí efektivně připravit na přesný čas, kdy se začne vysílat. Followeři zase získají novou možnost, jak takový přenos nepropásnout.

V současné chvíli je k dispozici pouze běžné upozornění, že někdo právě začal vysílat. Ano, autor vysílání může své sledující na konkrétní čas předem nalákat i jinak, jenže followeři musejí na tento čas sami myslet a vysílání si poté manuálně pustit. Nově bude možné tuto událost s několika dalšími kroky, včetně notifikace a odeslání odkazu, naplánovat. A to až devadesát dní dopředu.

Going Live hits different when your followers come through 🙌

Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7

— Instagram (@instagram) October 13, 2021