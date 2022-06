Instagram zavádí ověřování věku i pomocí selfie videa

Provozovatelé sociální sítě Instagram oznámili dva nové způsoby ověřování věku uživatelů. Týkají se mladistvých, kteří se dodatečně snaží přepnout ve svém stávajícím profilu věk na 18 a více let, i když měli doposud uvedeno méně. Jedním z nových prostředků bude pořízení selfie videa, které projde automatickou analýzou. Druhým možným způsobem bude potvrzení od tří dospělých sledujících. Instagram se chce prostřednictvím těchto novinek vyhnout nástrahám s nahráváním osobních dokladů.

V případě selfie videí bude aplikace vyžadovat nasnímání obličeje z několika úhlů a analýza bude probíhat skrze britský systém Yoti. Ten údajně zvládne odhadovat věk osob různých etnik stejně dobře jako živý člověk. Instagram ujišťuje, že pořízený záznam bude po analýze smazán, nebude nikde publikován a také neposlouží jako podklad pro automatické rozpoznávání obličejů.

Alternativní varianta s potvrzením od jiných uživatelů bude vyžadovat potvrzení od tří jiných Instagram uživatelů, kteří již měli 18 let, jsou s dotyčným ve spojení a neprovádějí autorizaci u nikoho dalšího. Toto musí být provedeno do tří dnů od požadavku na změnu věku. Na Instagram se standardně mohou přihlásit uživatelé od 13 let, případně od jiného věku dle pravidel různých států. Do věku 18 let je jim ale blokován některý druh obsahu.

Zdroj: The Guardian