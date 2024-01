Instagram popřeje puberťákům dobrou noc! Proč to udělá?

Instagram patří k nejoblíbenějším aplikacím současnosti

Mezi mladými musí bojovat s dalšími aplikacemi, TikTok je silný soupeř

Vývojáři se nyní více zaměřili na ochranu mladistvých před používáním v noci

Instagram je nedílnou součástí našich životů a zjednodušeně by se dalo říci, že čím jste mladší, tím více vás tato sociální síť ovlivňuje. Samozřejmě to neplatí globálně, existuje spousta mladých lidí, kteří dokážou žít bez něj. Někteří dokonce nepotřebují ani Facebook!

Autoři samozřejmě vnímají potřebu chránit mladé lidi před nadměrným používáním aplikace, speciálně ve večerních hodinách, kdy by děti měly primárně spát. Přichází tedy s novou funkci, která po desáté hodině večer bude mladým uživatelům připomínat, že by měli jít spát!

Komu se notifikace bude zobrazovat? Primárně se počítá s uživatelskými účty, kde uživatel ještě nedovršil 18 let, autoři ale nevyloučili její rozšíření na starší uživatele. Funkci není možné nijak vypnout, notifikaci musíte pokaždé zavřít. Poprvé se objeví po deseti minutách používání, bohužel jsme se zatím nedozvěděli, jestli se během večera objeví jen jednou nebo se budou objevovat pravidelně, což by mi dávalo smysl.

Za novinku vývojáře chválím, jakkoliv si nemyslím, že by nějaká notifikace mohla omezit používání aplikace v nočních hodinách. Tím spíše, že notifikaci zkrátka zavřete a můžete aplikaci dál bez jakýchkoliv omezení používat. Ale je to logické, Meta je soukromá společnost, která vydělává peníze.

Snad nikdo neočekával, že by aplikace úplně omezila přístup k obsahu. Ale pokud by po 10 minutách prohlížení například následovala 5 minutová pauza, nemuselo by to být špatné. Umím si představit, že by se první hláška objevila třeba až po 20 minutách, každý z nás to vidí jinak, ale 10 minut mi nepřijde zase tak moc…

Uspěje Instagram se svou hláškou pro puberťáky?

Zdroj: androidheadlines