Společnost Meta oznámila řadu nových funkcí pro sociální síť Instagram. Už v minulosti jsme byli svědky toho, že si tato sociální síť vypůjčila funkci z jiných aplikací. Jako příklad můžeme uvést třeba příběhy, kterými Instagram téměř pohřbil tehdy oblíbený Snapchat. Nyní se schyluje k něčemu podobnému.

Pokud máte rádi sociální sítě, asi jste zaznamenali popularitu aplikace BeReal. Ta jde totiž přímo proti Instagramu. Jednou za den v náhodný čas dostanete upozornění a máte dvě minuty na to zachytit, co aktuálně děláte pomocí předního a zadního fotoaparátu. Pokud přidáte příběh pozdě, budou na to vaši přátelé upozorněni.

BeReal. Your friends for real. BeReal

Nyní tuto funkci zavádí i Instagram pod názvem Candid Stories. Fungování je téměř totožné, jako právě u BeReal, což může této sympatické aplikaci zlomit vaz. Tento druh příběhu totiž uvidíte u ostatních pouze v případě, že jste ho sami pořídili. Mimo jiné se Candid Stories podívají i na Facebook.

Zkoušeli jste někdy aplikaci BeReal?

Zdroj: SamMobile