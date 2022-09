Smartphony společnosti Infinix můžete na našem trhu vídat teprve krátkou chvíli a navíc se většinou jedná spíše o zařízení nižší, potažmo nižší-střední třídy. Nyní však výrobce chystá novinku, která dokáže zaujmout přinejmenším ve dvou ohledech. Připravovaný Infinix Zero Ultra se totiž má blýsknout 200MPx fotoaparátem a 180W nabíjením baterie. Co dalšího výrobce o připravované novince prozradil?

Infinix Zero Ultra s 200MPx fotoaparátem

Video zveřejněné na oficiálním Aliexpress obchodu společnosti ukazuje novinku ve vší kráse spolu s některými parametry. Bodovat hodlá především zmíněným 200MPx fotoaparátem s objektivem o světelnosti f/1.97 a optickou stabilizací. Dále je na videu vidět, že telefon využívá dva další fotoaparáty na zádech, o nich však momentálně žádné informace nemáme a klidně bychom se vsadili, že minimálně jeden z nich bude 2MPx makro fotoaparát nebo senzor pro zachycení hloubky ostrosti.

Dále byl odhalen také použitý čipset a to Dimensity 920. Což je poněkud zvláštní, jelikož toto čipové řešení zvládá maximálně 108MPx fotoaparáty. To by znamenalo, že Infinix Zero Ultra buď využívá nějaké dedikované ISP (procesor pro zpracování obrazového výstupu z fotoaparátu) a tím pádem může nabídnout fotoaparát o stejném rozlišení jako například vlajková Motorola Edge 30 Ultra. Nebo tak úplně nepoužívá nativní 200MPx snímač a jen angažuje nějaký způsob upscalingu. Netřeba pak dodávat, že druhý zmíněný případ by nebyl k zákazníkům zrovna košer.

Dalším, neméně poutavým parametrem je pak rychlost nabíjení. K dispozici by totiž mělo být nabíjení o výkonu 180W, čímž se Infinix blíží aktuální absolutní špičce. Telefon by měl existovat přinejmenším ve verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm a jak prozradil dřívější únik specifikací prototypu, pravděpodobně bude disponovat baterií o kapacitě 4 500 mAh. Jak ukazuje i zmíněné video, Infinix Zero Ultra bude disponovat 120Hz OLED displejem. Ten by pak údajně měl nabídnout FullHD+ rozlišení a úhlopříčku 6.8″. Kdy se tato novinka začne prodávat zatím není jasné, zrovna tak visí otazník i nad cenou nebo globální dostupností.

Máte už nějakou zkušenost se smartphony značky Infinix?

Zdroj: GSMArena.com