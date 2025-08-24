Bezva telefon pro nenáročné? Infinix představil novinku s Circle to search a 5G za pár kaček Hlavní stránka Zprávičky Smartphony značky Infinix pronikají na náš trh zatím jen pozvolna, celosvětově se jim však daří velmi dobře Novinka s názvem Infinix Hot 60i 5G rozhodně necílí na náročné uživatele, přesto nabídne v rámci své ceny několik nevídaných prvků Zda dorazí i k nám zatím není známo, starší modely řady na našem trhu však dostupné jsou, takže doufat můžeme Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 24.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Značka Infinix spolu s Tecno tvoří páteř koncernu Transsion, jednoho z největších výrobců smartphonů na světě. Byť v rámci nabídek obou značek nalezneme i lépe vybavené modely, jejich gró spočívá především ve smartphonech nižší a střední třídy se zaměřením na co nejlepší poměr cena/výkon. A přesně to perfektně vystihuje i nový Infinix Hot 60i 5G, který za dané peníze nabídne až neuvěřitelnou výbavu. Srdcem je staronový Mediatek V první řadě musím zmínit podporu 5G spjatou s poměrně schopným čipsetem Mediatek Dimensity 6400. Jde sice o letos představené řešení, v zásadě se ale jedná o 6nm Helio G99 jen s modernějším modemem a mírně přetaktovaným procesorem. Vzhledem k tomu, že se Infinix Hot 60i 5G pohybuje v cenových relacích, kde roky vládne obstarožní 12nm Helio G85, jde opravdu o velký výkonnostní skok. Škoda jen, že se novinka nabízí pouze ve variantě se 4 GB RAM a 128GB eMMC úložištěm. Zde by však alespoň trochu mohla pomoci možnost rozšíření operační paměti o další 4 GB virtuální RAM. Vcelku zajímavě zní také informace o použitém fotoaparátu. Sice neznáme konkrétní model použitého 50MPx snímače, nicméně světelnost f/1.6 a podpora PDAF nezní úplně špatně. Druhý objektiv na zádech pak bude patrně náležet nějakému „pomocnému“ snímači. Potěší také 6 000 mAh baterie, byť s podporou pouze 18W nabíjení a zvýšená ochrana vůči vodě a prachu s certifikací IP64. Nezapomnělo se ani na čtečku otisků ukrytou do tlačítka napájení. Displej již o něco více odpovídá cenovému zařazení. Nabídne sice 120Hz obnovovací frekvenci a 6,75″ úhlopříčku, má však pouze HD+ rozlišení a jemnost obrazu u něj tak odpovídá 240 pixelům na palec. Jde pak pochopitelně o IPS panel. Zajímavé je však, že zde výrobce uvádí podporu Always on display. Infinix se pak i u takto levného telefonu chlubí AI funkcemi jako vymazání objektů z fotografií či naopak rozšíření fotografie. Za sebe pak mohu uvést, že mě mile překvapila přítomnost funkce Circle to search, kterou bych u takto levného smartphonu nečekal. A jaká že má být přesně cena? V Indii jde Infinix Hot 60i 5G do prodeje za 9 299 rupií, čili v přepočtu přibližně 2 200 Kč. Při pohledu na ceny telefonů Infinix v Indii a na našem trhu by se pak, teoreticky, mohla cena na našem trhu vlézt pod magickou hranici 3 tisíc Kč. Pokud k nám ovšem dorazí. Uvítali byste Infinix Hot 60i 5G na našem trhu, pokud by stál do 3 tisíc Kč? Zdroje: GSMArena.com, Infinixmobiles.in O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Circle to Search Infinix Infinix Hot 60i MediaTek Mediatek Dimensity 6400 Tecno Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1. MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 Vlastníte Nothing Phone? Nyní si můžete užívat exkluzivní funkci od Googlu Libor Foltýnek 28.12.2024 Xiaomi zvládá umělou inteligenci v češtině! V testu nás příjemně překvapila Jakub Kárník 31.10.2024