Levné mobily od Xiaomi a spol. prý škodí. Indie řeší omezení

My v Česku moc dobře známe, jaké to je, když jdou zákazníci hlavně po ceně. Své o tom ví také výrobci chytré elektroniky, kteří na náš trh často ani neuvedou prémiové modely svých produktů, zatímco levných variant je dost. Ještě větší potřebu levné elektroniky má například Indie, na jejímž trhu se pravděpodobně schyluje k velmi zajímavému omezení. Tamní vláda zvažuje, že by omezila prodej mobilů čínských značek Xiaomi, Oppo, Vivo či dalších, které jsou extra levné a drtí domácí konkurenci.

Indie by podle redakce Bloomberg chtěla omezit prodej čínských telefonů, které stojí méně než 12 tisíc indických rupií, tedy asi 3 600 Kč. Cílem je poskytnutí většího prostoru pro domácí výrobce, mezi které patří například Micromax a Lava. Zatímco v posledních letech, mimo jiné v důsledku řádění koronaviru, firmy jako Xiaomi držely v Indii díky svým low-end telefonům čísla v černých číslech, indické firmy strádaly.

Jak se zdá, omezení pro levné mobily by se skutečně mělo týkat jen čínských značek. Například Samsung, který v posledních letech v oblasti základních modelů také hodně podniká, prý dotčený nebude.

Jaký nejlevnější mobil jste kdy koupili?

Zdroj: gizmo