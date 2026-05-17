Venkovní kamera se dvěma objektivy v jednom za šest stovek! Má Full HD rozlišení a umí auto-tracking

Jakub Kárník
17.5.2026 08:00
Venkovní IP kamera za šest stovek zní podezřele a obvykle to taky podezřelé je. Immax NEO Lite DOUBLE se s kódem ALZADNY30 dostala na 629 Kč a v této cenovce vlastně začíná dávat smysl – obzvlášť díky tomu, že v jednom těle dostanete rovnou dvě kamery.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete přehled o vchodu nebo zahradě a nepotřebujete profi noční záběry.
⚠️ Zvažte, pokud máte slabší Wi-Fi v místě montáže – kamera nemá ethernet, čili bez signálu nepojede.
💡 Za 629 Kč dostanete dvě kamery, motorickou rotaci a microSD slot, což je v této cenovce skvělá kombinace.

Dvě kamery v jednom těle za cenu jedné

Hlavní lákadlo Immax NEO Lite DOUBLE je dvojice objektivů – jeden statický se širším záběrem a druhý otočný s rotací 355° a sklonem 90°. V praxi to znamená, že máte trvalý přehled o celém prostoru a zároveň můžete přiblížit a sledovat detail, ať už ručně z mobilu, nebo automaticky pomocí auto-trackingu, který sleduje detekovaný pohyb.

Aplikace Immax NEO PRO je v češtině, kamera je kompatibilní s univerzální Tuya, Smart Life i Lidl Home – takže ji můžete dostat do stejné aplikace, kde už máte ovládání chytrých zásuvek nebo žárovek. Funguje i s Amazon Alexou, integrace s Google Home je sice deklarovaná, ale podle některých zákazníků v praxi neběží. Lokální záznam na microSD do 128 GB znamená, že nemusíte platit za cloud – kartu vložíte a kamera nahrává souvisle nebo jen při detekci pohybu. Obousměrný zvuk vyřídí kurýra u dveří.

Na co si dát pozor

Buďme upřímní – za 629 Kč nedostanete špičkovou bezpečnostní kameru. Noční vidění s dosvitem 10 metrů je v praxi spíš 5–6 metrů a v úplné tmě obraz výrazně zrnitý. Pro identifikaci postavy u dveří to stačí, pro čtení SPZ na příjezdové cestě už ne. Maximální rozlišení 1920 × 1080 px je dnes spíš spodní hranice, vyšší modely mají 2K.

Druhý praktický bod: kamera se připojuje výhradně přes Wi-Fi 2,4 GHz, RJ45 konektor pro ethernet chybí. V recenzích se opakovaně objevuje, že anténa je slabší a pokud router stojí v opačném rohu domu, signál může vypadávat. Před montáží si ověřte signál na cílovém místě. Krytí IP65 stačí na déšť a prach, ale pro instalaci úplně bez stříšky bych si zaplatil o pár stovek víc za odolnější model.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

