IKEA začala prodávat levný Bluetooth reproduktor VAPPEBY

Společnost IKEA, která je vnímána hlavně jako gigant v oboru nábytku, má v tuzemské nabídce další elektronické zařízení. Je jím drobný bezdrátový reproduktor jménem VAPPEBY. Mohlo by se jednat o zboží, které při nákupu jen tak přihodíte do vozíku, protože vypadá zajímavě a nestojí moc peněz.

Plastový Bluetooth reproduktor VAPPEBY se díky svým rozměrům snadno vejde do batohu či kabelky, nicméně IKEA současně slibuje, že “nabízí spoustu zvuku”. Přesný výkon však není uveden ani v oficiálním návodu. Příjemné je, že dva kusy je možné propojit do stereo sestavy. Reproduktor je voděodolný s certifikovaným krytím IP67 a lze jej používat jak venku, tak ve vlhkých prostorách v interiéru. Můžete jej dokonce upustit do vody, aniž byste reproduktor poškodili.

Plně nabitá vestavěná baterie poskytne 80 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. IKEA tuto novinku prodává za cenu 329 Kč. K dispozici jsou tři barevné varianty: černá, červená a žlutá.

Která barva se vám líbí nejvíc?