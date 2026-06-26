Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT zlevnila na 129 korun! Ve výprodeji ji koupíte naposledy Hlavní stránka Zprávičky Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT teď ve výprodeji stojí jen 129 korun Z obyčejné lampy nebo kávovaru udělá spotřebič, který ovládáte z mobilu i na dálku Jde o doprodej posledních kusů – výrobce přechází na novější zásuvky se standardem Matter Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Proměnit obyčejnou lampu nebo kávovar ve spotřebič, který vypnete z gauče i z práce – přesně tohle umí jedna nenápadná drobnost ze švédského řetězce. Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT teď ve výprodeji stojí jen 129 korun místo původních 199 korun, takže patří k nejlevnějším cestám do chytré domácnosti vůbec. Co zásuvka IKEA TRETAKT umí? Princip je jednoduchý. Zařízení zapojíte do běžné elektrické sítě a do něj pak připojíte spotřebič, který chcete ovládat – lampu, ventilátor, kávovar nebo třeba vánoční osvětlení. Od té chvíle ho zapínáte a vypínáte na dálku, aniž byste vstávali z postele nebo vůbec byli doma. Zásuvku jsme představovali už při jejím uvedení, kdy stála 199 korun. Ovládat ji můžete několika způsoby – přes mobilní aplikaci IKEA Home smart, fyzickým tlačítkem přímo na těle, nebo bezdrátovým ovladačem či pohybovým senzorem. K jednomu ovladači nebo čidlu jich spárujete až deset najednou, takže jediným gestem rozsvítíte celou sadu světel. Maximální zatížení udává výrobce na 3 680 W, postačí tedy i na výkonnější spotřebiče. Jedno je ale dobré vědět dopředu. Samotná zásuvka za 129 korun zvládne základ, plný chytrý zážitek ale odemkne až rozbočovač DIRIGERA – ten se prodává zvlášť a stojí podstatně víc než zásuvka. Bez něj ji spárujete třeba s dálkovým ovladačem, ale plánování časovačů, ovládání odkudkoli a hlasové asistenty (Google Home, Apple Home i Alexa) rozjedete teprve s ním. Proč IKEA zásuvku doprodává? Nízká cena má svůj důvod. Švédský výrobce postupně opouští starší bezdrátovou techniku Zigbee a chytrou domácnost staví na novějším standardu Matter (přesněji Matter přes Thread). Loni na podzim proto představil přes dvacet nových chytrých produktů, mezi nimi i nástupnickou zásuvku GRILLPLATS s podporou Matteru. IKEA má nový repráček za 129 Kč! Tuhle funkci byste od něj spíše nečekali Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro vás to znamená dvě věci. TRETAKT i nadále spolehlivě funguje s rozbočovačem DIRIGERA nebo starší bránou TRÅDFRI, takže za 129 korun koupě smysl dává. Pokud ale chytrou domácnost teprve skládáte, perspektivnější je novější generace s Matterem – ta není svázaná jen s IKEA a propojíte ji i se zařízeními jiných značek. Cena a dostupnost Ve výprodeji zásuvka stojí 129 korun, tedy o sedmdesát korun, respektive zhruba o třetinu méně než běžných 199. U produktu navíc svítí varování „poslední možnost nákupu“, takže jakmile se skladové zásoby vyprodají, z nabídky na webu IKEA definitivně zmizí. Koupit ji můžete online i v kamenných obchodních domech, k dispozici je i přes službu Klikni a vyzvedni. Levnější vstupenku do světa chytrého ovládání spotřebičů hned tak nenajdete – jen počítejte s tím, že berete dobíhající model, ne novinku s budoucností. Láká vás chytrá zásuvka za 129 korun, nebo radši počkáte na novější generaci s Matterem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytrá zásuvka IKEA Matter výprodej Zigbee Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024