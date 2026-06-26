TOPlist

Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT zlevnila na 129 korun! Ve výprodeji ji koupíte naposledy

  • Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT teď ve výprodeji stojí jen 129 korun
  • Z obyčejné lampy nebo kávovaru udělá spotřebič, který ovládáte z mobilu i na dálku
  • Jde o doprodej posledních kusů – výrobce přechází na novější zásuvky se standardem Matter

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.6.2026 14:00
Ikona komentáře 0
ikea tretakt v zasuvce

Proměnit obyčejnou lampu nebo kávovar ve spotřebič, který vypnete z gauče i z práce – přesně tohle umí jedna nenápadná drobnost ze švédského řetězce. Chytrá zásuvka IKEA TRETAKT teď ve výprodeji stojí jen 129 korun místo původních 199 korun, takže patří k nejlevnějším cestám do chytré domácnosti vůbec.

Co zásuvka IKEA TRETAKT umí?

Princip je jednoduchý. Zařízení zapojíte do běžné elektrické sítě a do něj pak připojíte spotřebič, který chcete ovládat – lampu, ventilátor, kávovar nebo třeba vánoční osvětlení. Od té chvíle ho zapínáte a vypínáte na dálku, aniž byste vstávali z postele nebo vůbec byli doma. Zásuvku jsme představovali už při jejím uvedení, kdy stála 199 korun.

Ovládat ji můžete několika způsoby – přes mobilní aplikaci IKEA Home smart, fyzickým tlačítkem přímo na těle, nebo bezdrátovým ovladačem či pohybovým senzorem. K jednomu ovladači nebo čidlu jich spárujete až deset najednou, takže jediným gestem rozsvítíte celou sadu světel. Maximální zatížení udává výrobce na 3 680 W, postačí tedy i na výkonnější spotřebiče.

IKEA TRETAKT RENDER

Jedno je ale dobré vědět dopředu. Samotná zásuvka za 129 korun zvládne základ, plný chytrý zážitek ale odemkne až rozbočovač DIRIGERA – ten se prodává zvlášť a stojí podstatně víc než zásuvka. Bez něj ji spárujete třeba s dálkovým ovladačem, ale plánování časovačů, ovládání odkudkoli a hlasové asistenty (Google Home, Apple Home i Alexa) rozjedete teprve s ním.

Proč IKEA zásuvku doprodává?

Nízká cena má svůj důvod. Švédský výrobce postupně opouští starší bezdrátovou techniku Zigbee a chytrou domácnost staví na novějším standardu Matter (přesněji Matter přes Thread). Loni na podzim proto představil přes dvacet nových chytrých produktů, mezi nimi i nástupnickou zásuvku GRILLPLATS s podporou Matteru.

IKEA KALLSUP ruzova oficialni
IKEA má nový repráček za 129 Kč! Tuhle funkci byste od něj spíše nečekali Adam Kurfürst Zprávičky

Pro vás to znamená dvě věci. TRETAKT i nadále spolehlivě funguje s rozbočovačem DIRIGERA nebo starší bránou TRÅDFRI, takže za 129 korun koupě smysl dává. Pokud ale chytrou domácnost teprve skládáte, perspektivnější je novější generace s Matterem – ta není svázaná jen s IKEA a propojíte ji i se zařízeními jiných značek.

Cena a dostupnost

Ve výprodeji zásuvka stojí 129 korun, tedy o sedmdesát korun, respektive zhruba o třetinu méně než běžných 199. U produktu navíc svítí varování „poslední možnost nákupu“, takže jakmile se skladové zásoby vyprodají, z nabídky na webu IKEA definitivně zmizí.

Koupit ji můžete online i v kamenných obchodních domech, k dispozici je i přes službu Klikni a vyzvedni. Levnější vstupenku do světa chytrého ovládání spotřebičů hned tak nenajdete – jen počítejte s tím, že berete dobíhající model, ne novinku s budoucností.

Láká vás chytrá zásuvka za 129 korun, nebo radši počkáte na novější generaci s Matterem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024