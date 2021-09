Švédská IKEA je známá především díky svému cenově dostupnému nábytku, ovšem před nějakým časem se strategie firmy trochu změnila a kromě nábytku prodává také různé nabíječky, chytré osvětlení, elektrické rolety, lampičky s bezdrátovou nabíječkou a spoustu dalšího.

Bezdrátová nabíječka Sjömärke

Nový produkt Sjömärke je rovněž bezdrátová nabíječka, která však není na stole vidět. Tento modul se totiž namontuje pod stůl (pomocí šroubků nebo lepící pásky) a telefon se nabíjí i přesto, že je mezi nabíječkou a telefonem stůl. Funguje to však pouze pokud má stůl tloušťku maximálně 2,2 cm. Tím dokážete ušetřit nějaké to místo, pokud máte třeba nějaký menší stůl. Na druhou stranu vám bude nějakou dobu trvat, než si zvyknete kam je potřeba telefon pokládat, aby se začal nabíjet.

IKEA – SJÖMÄRKE draadloze lader gebruiken en installeren

Pokud vám to nevadí, můžete si na stůl přilepit samolepku, která vám nabíjecí místo znázorní. Bezdrátová nabíječka má v sobě navíc čidlo, které zabraňuje přehřívání a je vybavena technologií Qi 1.2.4 což znamená, že dokážete nabíjet telefon rychlostí 5 W. To sice rozhodně není nijak převratná hodnota, ale na nabíjení telefonu nebo třeba sluchátek to bohatě stačí. Sjömärke bude k dispozici v říjnu za cenu 40 dolarů, což je asi 870 korun bez daně.

