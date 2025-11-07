IKEA uvádí přes 20 nových zařízení chytré domácnosti. Všechna podporují Matter, máme kompletní seznam Hlavní stránka Zprávičky IKEA představila 21 nových produktů chytré domácnosti s podporou protokolu Matter Novinky zahrnují chytré žárovky KAJPLATS, pět typů senzorů a ovládací prvky V Česku produkty zatím nejsou dostupné, ale měly by dorazit v následujících týdnech Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant IKEA oficiálně představil 21 nových produktů pro chytrou domácnost, všechny přitom podporují univerzální komunikační protokol Matter. To umožní jejich snadnou integraci do různých systémů chytré domácnosti. Firma tak naplnila svůj letní slib o uvedení více než dvaceti zařízení na trh. Nová řada zahrnuje kompletní přestavbu dosavadního portfolia a rozděluje se do tří hlavních kategorií – osvětlení, senzory a ovládací prvky. Kompletní přestavba portfolia od základů Chytré žárovky KAJPLATS nahrazují řadu TRÅDFRI Pět typů senzorů pro bezpečnost a pohodu Ovládací prvky a chytrá zásuvka Nutnost hubu a podpora Matter Kompletní seznam 21 nových produktů IKEA Dostupnost v Česku zatím nepotvrzena Kompletní přestavba portfolia od základů IKEA s novou řadou přebudovává celé své portfolio chytré domácnosti a všechny produkty nyní vyrábí s nativní podporou Matter. Tento krok znamená, že zařízení budou kompatibilní s produkty jiných značek a platformami jako Apple HomeKit, Google Home či Amazon Alexa. Švédská firma tak reaguje na dlouhodobou kritiku uzavřenosti svého ekosystému a komplikovaného nastavování. Chytré žárovky KAJPLATS nahrazují řadu TRÅDFRI Nejvýraznější novinkou je kompletně nová řada žárovek KAJPLATS, která nahrazuje dosavadní TRÅDFRI. IKEA představila celkem 13 různých variant lišících se patici, tvarem, svítivostí a funkcemi. Standardní žárovky E27 nabídnou svítivost od 470 až po 1 521 lumenů, přičemž některé modely podporují měnění barev a všechny umožňují stmívání. IKEA KAJPLATS E27 (White spectrum) IKEA KAJPLATS E27 (Colour and white spectrum) IKEA KAJPLATS GU10 (White spectrum) IKEA KAJPLATS GU10 (Colour and white spectrum) IKEA KAJPLATS E14 (White spectrum) IKEA KAJPLATS E14 (Colour and white spectrum) IKEA KAJPLATS E27 (dekorativní velká) IKEA KAJPLATS E27 (dekorativní klasická) Pro menší svítidla připravila IKEA kompaktní žárovky P45 s paticí E14 o průměru 45 mm se svítivostí 470 nebo 806 lumenů. Milovníci bodového osvětlení ocení GU10 reflektorové žárovky dostupné ve stmívatelné i barevné variantě. Zajímavostí jsou také tři dekorativní žárovky s čirým sklem pro vintage svítidla, které nabídnou svítivost od 470 do 810 lumenů. Pět typů senzorů pro bezpečnost a pohodu IKEA představila pětici chytrých senzorů pokrývajících různé aspekty domácnosti. Pohybový senzor MYGGSPRAY funguje uvnitř i venku a automaticky rozsvítí světla v chodbách či garážích. Senzor dveří a oken MYGGBETT dokáže poslat notifikaci při otevření a může také automaticky rozsvítit světlo v šatní skříni. Senzor IKEA MYGBETT Pro monitorování kvality vzduchu slouží senzor ALPSTUGA, který měří koncentraci CO2, prachové částice PM2.5, teplotu a vlhkost. Dokáže spolupracovat s čističkami vzduchu IKEA a jako bonus zobrazuje čas. Samostatný senzor TIMMERFLOTTE se zaměřuje pouze na teplotu a vlhkost, zatímco KLIPPBOK hlídá úniky vody pod dřezy či spotřebiči. Ovládací prvky a chytrá zásuvka Pro ovládání osvětlení nabízí IKEA dálkové ovladače BILRESA ve dvou variantách – se dvěma tlačítky nebo s otočným kolečkem. Oba typy umožňují zapínat a vypínat světla, měnit jas, barvy či aktivovat přednastavené scény. Sady tří ovladačů přicházejí v zelené, červené a béžové barvě. IKEA BILRESA Zajímavým doplňkem je chytrá zásuvka GRILLPLATS, která dokáže proměnit běžné spotřebiče na chytré. Kromě vzdáleného ovládání umí také měřit spotřebu energie a párovat se s pohybovými senzory či ovladači. Nutnost hubu a podpora Matter Všechny nové produkty vyžadují pro fungování Matter hub – buď DIRIGERA od IKEA, nebo jakýkoliv jiný kompatibilní s protokolem Matter. Hub DIRIGERA navíc funguje jako Matter Bridge, takže zajistí kompatibilitu i starších produktů IKEA s novým standardem. Díky podpoře Matter budou zařízení fungovat napříč různými ekosystémy bez ohledu na výrobce. Kompletní seznam 21 nových produktů IKEA Chytré žárovky KAJPLATS (12 variant): E27 barevná a bílé spektrum, 1 055 lm E27 bílé spektrum, 470 lm (stmívatelná) E27 bílé spektrum, 1 055 lm (stmívatelná) E27 bílé spektrum, 1 521 lm (stmívatelná) P45 E14 bílé spektrum, 470 lm (stmívatelná) P45 E14 bílé spektrum, 806 lm (stmívatelná) P45 E14 barevná a bílé spektrum, 806 lm GU10 barevná a bílé spektrum, 470 lm GU10 bílé spektrum, 575 lm (stmívatelná) E14 čiré sklo, 470 lm (dekorativní) E27 čiré sklo standardní (60 mm), 470 lm (dekorativní) E27 čiré sklo velká (95 mm), 810 lm (dekorativní) Chytré senzory (5 produktů): MYGGSPRAY – pohybový senzor pro vnitřní i venkovní použití MYGGBETT – senzor dveří a oken TIMMERFLOTTE – senzor teploty a vlhkosti ALPSTUGA – senzor kvality vzduchu (CO2, PM2.5, teplota, vlhkost) KLIPPBOK – senzor úniku vody Ovládací prvky a zásuvka (4 produkty): BILRESA dálkový ovladač se dvěma tlačítky BILRESA dálkový ovladač s otočným kolečkem BILRESA sada 3 ovladačů (buď s tlačítky, anebo s kolečkem) GRILLPLATS chytrá zásuvka s měřením spotřeby Dostupnost v Česku zatím nepotvrzena IKEA zatím neoznámila konkrétní datum, kdy se nové produkty dostanou na český trh. Vzhledem k tomu, že firma obvykle uvádí novinky postupně napříč evropskými trhy, lze očekávat jejich dostupnost v průběhu následujících týdnů. Plánujete si pořídit některý z nových chytrých produktů IKEA? Zdroj: IKEA O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost IKEA Matter Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024