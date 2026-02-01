Myš, nebo prasátko? IKEA vydala vtipně vypadající Bluetooth reproduktor, stojí málo Hlavní stránka Zprávičky IKEA uvedla na evropský trh přenosný Bluetooth reproduktor GREJSIMOJS s designem připomínajícím myš Reproduktor nabízí výdrž baterie až 24 hodin, nabíjení přes USB-C a odolnost IP44 V Evropě se prodává za 14,99 eur, tedy přibližně 360 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant se v posledních letech snaží prosadit i na poli domácí elektroniky. Po chytrých žárovkách, roletách či soundbarech nyní IKEA překvapila přenosným Bluetooth reproduktorem, který na první pohled vypadá jako… no, záleží na úhlu pohledu. Výrobce tvrdí, že jde o myš, mně osobně ale spíš připomíná prasátko. Hravý design s praktickými funkcemi Reproduktor GREJSIMOJS je součástí stejnojmenné kolekce zaměřené na hravost v domácnosti. Fialové plastové tělo má čtyři nožičky, dvě ouška a ocásek, který slouží jako praktické poutko pro přenášení. Zvuk vychází z „obličeje“ tohoto stvoření. Po technické stránce nabízí 1,6palcový širokopásmový měnič s frekvenčním rozsahem 150–19 000 Hz a maximální hlasitostí 73,8 dB. Nic převratného, ale pro běžný poslech hudby či audioknih to postačí. IKEA navíc přidala multi-speaker mode, takže můžete propojit více reproduktorů značky dohromady. Chybí však stereo režim a podpora Spotify Tap, které najdete u jiných modelů od IKEA. Integrovaná baterie vydrží podle výrobce přibližně 24 hodin provozu a nabíjí se přes USB-C. Kabel ani adaptér ale v balení nenajdete. Rozměry činí 8,6 × 13 × 9 cm a díky certifikaci IP44 by měl reproduktor přežít lehké postříkání vodou. Cena a dostupnost GREJSIMOJS se aktuálně prodává ve Velké Británii, Německu či Švédsku. Cena byla stanovena na 14,99 eur (zhruba 360 Kč). Zda a kdy se podivný hlodavec podívá i do Česka, zatím nevíme. Pořídili byste si takový reproduktor? Zdroje: IKEA, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor IKEA reproduktor Mohlo by vás zajímat Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 IKEA v Česku prodává chytrou roletu. Můžete naplánovat, kdy se zatáhne Adam Kurfürst 25.4.2024 Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička Adam Kurfürst 5.5.2024 V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta Marek Houser 23.1.2023 Věděli jste? IKEA prodává v ČR chytré zatemňovací rolety TREDANSEN za rozumný peníz Jakub Kárník 29.4.2024 IKEA nově v Česku prodává nástěnný LED panel, jde ovládat mobilem Adam Kurfürst 4.4.2024