TOPlist

Myš, nebo prasátko? IKEA vydala vtipně vypadající Bluetooth reproduktor, stojí málo

  • IKEA uvedla na evropský trh přenosný Bluetooth reproduktor GREJSIMOJS s designem připomínajícím myš
  • Reproduktor nabízí výdrž baterie až 24 hodin, nabíjení přes USB-C a odolnost IP44
  • V Evropě se prodává za 14,99 eur, tedy přibližně 360 Kč v přepočtu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.2.2026 14:00
Ikona komentáře 0
ikea GREJSIMOJS reproduktor na kuchynske lince

Švédský nábytkářský gigant se v posledních letech snaží prosadit i na poli domácí elektroniky. Po chytrých žárovkách, roletách či soundbarech nyní IKEA překvapila přenosným Bluetooth reproduktorem, který na první pohled vypadá jako… no, záleží na úhlu pohledu. Výrobce tvrdí, že jde o myš, mně osobně ale spíš připomíná prasátko.

Hravý design s praktickými funkcemi

Reproduktor GREJSIMOJS je součástí stejnojmenné kolekce zaměřené na hravost v domácnosti. Fialové plastové tělo má čtyři nožičky, dvě ouška a ocásek, který slouží jako praktické poutko pro přenášení. Zvuk vychází z „obličeje“ tohoto stvoření.

ikea GREJSIMOJS reproduktor design

Po technické stránce nabízí 1,6palcový širokopásmový měnič s frekvenčním rozsahem 150–19 000 Hz a maximální hlasitostí 73,8 dB. Nic převratného, ale pro běžný poslech hudby či audioknih to postačí. IKEA navíc přidala multi-speaker mode, takže můžete propojit více reproduktorů značky dohromady. Chybí však stereo režim a podpora Spotify Tap, které najdete u jiných modelů od IKEA.

Integrovaná baterie vydrží podle výrobce přibližně 24 hodin provozu a nabíjí se přes USB-C. Kabel ani adaptér ale v balení nenajdete. Rozměry činí 8,6 × 13 × 9 cm a díky certifikaci IP44 by měl reproduktor přežít lehké postříkání vodou.

Cena a dostupnost

GREJSIMOJS se aktuálně prodává ve Velké Británii, Německu či Švédsku. Cena byla stanovena na 14,99 eur (zhruba 360 Kč). Zda a kdy se podivný hlodavec podívá i do Česka, zatím nevíme.

Pořídili byste si takový reproduktor?

Zdroje: IKEA, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

IKEA chytré osvětlení

Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte

Adam Kurfürst
15.12.2024
IKEA PRAKTLYSING roleta

IKEA v Česku prodává chytrou roletu. Můžete naplánovat, kdy se zatáhne

Adam Kurfürst
25.4.2024

Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička

Adam Kurfürst
5.5.2024
IKEA zatemňovací chytrá roleta fyrtur

V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta

Marek Houser
23.1.2023

Věděli jste? IKEA prodává v ČR chytré zatemňovací rolety TREDANSEN za rozumný peníz

Jakub Kárník
29.4.2024

IKEA nově v Česku prodává nástěnný LED panel, jde ovládat mobilem

Adam Kurfürst
4.4.2024