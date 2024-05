IKEA nově nabídne sledování spotřeby přímo v aplikaci Home Smart

Energy Insights zobrazí nejen aktuální spotřebu, ale i spotovou cenu elektřiny

Švédská firma v říjnu začne prodávat novou zásuvku Inspeling

IKEA se angažuje v chytré domácnosti už poměrně dlouho. Nedávno jsme vám přinesli článek o nejlepších produktech z dílny této švédské firmy a v minulosti jsme recenzovali měřič kvality vzduchu VINDSTYRKA. Nyní firma oznámila, že rozšiřuje svou aplikaci Home Smart o novou funkci Energy Insights, která bude sloužit pro monitoring spotřeby a později letos se na pulty obchodů dostane vůbec první IKEA chytrá zásuvka INSPELING se sledováním spotřeby.

Funkce Energy Insights, dostupná v pilotní fázi pouze ve Švédsku, umožňuje uživatelům sledovat spotřebu energie v reálném čase prostřednictvím grafů v mobilní aplikaci. Energy Insights zobrazí také aktuální spotové ceny elektřiny a porovná spotřebu s ostatními domácnostmi. V budoucnu slibuje IKEA ještě detailnější personalizované tipy na úsporu energie, včetně doporučení produktů, které by vám mohly nějakou tu korunu ušetřit.

Inspelning, v překladu ze švédštiny „záznam“ nebo „měření“, bude první chytrou zásuvkou IKEA s integrovaným sledováním spotřeby energie. Firma už nějakou dobu prodává zásuvku Tretakt, ta vám ale spotřebu nezměří. Novinka se bude muset pochopitelně připojit k rozbočovači Dirigera a následně vám umožní automatizovat a řídit spotřebu energie. Oficiální uvedení je naplánováno na říjen letošního roku.

Když už jsme nakousli rozbočovač, IKEA začala do svých produktů přidávat také podporu standardu Matter. Prozatím jej umí jen švédská chytrá světla, ale není vyloučeno, že ji v budoucnu dostanou i další zařízení. Zásuvka Inspeling mezi nimi ale nejspíš nebude, na oficiálním webu o této funkci není žádná zmínka. A to je velká škoda. S podporou vymodleného standardu, by totiž mohla oslovit ještě širší publikum.

Jaké používáte nástroje na měření spotřeby?

Zdroj: IKEA