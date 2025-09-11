Konec čekání! Víme, kdy se ukáže evropská verze HyperOS 3 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi potvrdilo globální premiéru HyperOS 3 na 24. září společně s řadou Xiaomi 15T Nový systém slibuje o 21 % rychlejší spouštění aplikací a lepší výdrž baterie Překvapivě nabídne integraci s Apple ekosystémem – spouštění Android aplikací na macOS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.9.2025 12:00 2 komentáře 2 Po měsíci čekání se dočkáme. Xiaomi oficiálně potvrdilo, že HyperOS 3 dorazí globálně už 24. září, a to společně s novou řadou telefonů Xiaomi 15T. Zatímco v Číně si uživatelé novou verzi systému užívají od konce srpna, zbytek světa musel čekat. Teď už víme, že čekání bude mít konkrétní datum konce. Xiaomi 15T jako vlajková loď HyperOS 3 Rychlejší, úspornější a s dynamickým ostrovem Když Android kamarádí s macOS Bezpečnost a soukromí na prvním místě Xiaomi 15T jako vlajková loď HyperOS 3 Není náhoda, že Xiaomi spojilo premiéru svého nového systému s uvedením řady 15T. Tyto telefony dostanou HyperOS 3 rovnou z krabice a poslouží jako ukázka toho, co nová verze umí. Podle dostupných informací se dočkáme minimálně modelu Xiaomi 15T Pro, pravděpodobně doplněného o základní Xiaomi 15T. Big surprises incoming… ✨⏳📅 Don’t miss it: Sept 24th! https://t.co/k4AOF5qc9a— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 8, 2025 Co se týče beta testování, první na řadě budou pravděpodobně majitelé telefonů Xiaomi 15 a Xiaomi 14T Pro. Pokud vlastníte některý z podporovaných modelů a chcete si nový systém vyzkoušet dřív než ostatní, připravte se na rychlou registraci – místa v beta programu bývají omezená a rychle se zaplní. Rychlejší, úspornější a s dynamickým ostrovem HyperOS 3 není jen kosmetická úprava. Xiaomi zapracovalo na optimalizaci a čísla vypadají slibně: o 21 % rychlejší spouštění aplikací, o 10 % nižší spotřeba při přehrávání videa a o 15 % vyšší snímková frekvence ve hrách. Pro běžné používání to znamená plynulejší chod a delší výdrž na jedno nabití. Nejvíc pozornosti ale přitahuje Xiaomi Super Island – vlastní verze dynamického ostrova známého z iPhonů. Na rozdíl od Applu ale Xiaomi umožňuje zobrazit až tři ostrovy najednou, podporuje multitasking v malých oknech a můžete z nich přetahovat obsah přímo do aplikací. Když Android kamarádí s macOS Překvapením je snaha Xiaomi prolomit bariéry mezi ekosystémy. HyperOS 3 umožní spouštět Android aplikace přímo na macOS (až tři okna současně), odemykat telefon pomocí Touch ID na Macu a synchronizovat notifikace mezi zařízeními. Pro uživatele, kteří kombinují Android telefon s MacBookem, je to vlastně splněný sen. Systém také přináší vylepšenou galerii s rozpoznáváním zvířat (konečně se vaše kočka dočká vlastního alba), nové dynamické tapety generované umělou inteligencí a přepracované ikony s kulatějšími rohy a živějšími barvami. Vzhledově jde o krok správným směrem, i když některé prvky působí jako inspirace konkurencí. Bezpečnost a soukromí na prvním místě Xiaomi nezapomnělo ani na bezpečnost. HyperOS 3 přináší dvoufaktorovou autentizaci přímo v systému, lepší kontrolu nad oprávněními aplikací a možnost najít ztracený telefon i když je vypnutý. To poslední je funkce, kterou Samsung a Apple nabízí už roky, ale lepší pozdě než nikdy. Celkově HyperOS 3 vypadá jako solidní upgrade, který kombinuje osvědčené nápady konkurence s vlastními inovacemi. Otázkou zůstává, jak rychle se dostane na starší telefony – Xiaomi sice slibuje rozšíření beta programu na desítky zařízení, ale zkušenosti s předchozími verzemi učí opatrnosti. Každopádně 24. září bude pro fanoušky značky důležité datum. Jak se těšíte na HyperOS 3? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář HyperOS Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024