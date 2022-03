Na konci ledna zamířily hodinky Huawei Watch GT Runner z Číny také do Evropy a my je máme možnost přibližně tři týdny testovat. Jedná se o sportovnější verzi Huawei Watch GT 3, takže pokud o sport ani nezavadíte a přesto by vás novinka zajímala, odkážeme vás rovnou na recenzi klasické verze. V této recenzi se totiž budeme zabývat zejména novými funkcemi, ačkoliv samozřejmě padne slovo i o běžném používání.

Obsah recenze

Obsah balení

Balení hodinek Huawei Watch GT Runner je přesně takové, jaké byste od Huawei očekávali. Po otevření pěkné papírové krabičky na vás vykouknou samotné hodinky. Nechybí samozřejmě nabíjecí kabel a různé brožurky. S žádným náhradním řemínkem nebo jiným příslušenstvím nepočítejte.

Kvalita zpracování a vzhled

Už na první pohled je patrné, že se Huawei Watch GT Runner od klasických Huawei Watch GT 3 liší po stránce designu a zpracování. Čínská firma samozřejmě zapracovala na tom, aby se s hodinkami pohodlněji sportovalo. 46mm pouzdro je tvořeno z pryskyřice, která na dotyk působí jako matný plast. Prémiové kovy jsou tedy pochopitelně pryč. Díky tomu jsou hodinky o něco lehčí a váží tedy velmi dobrých 38,5 gramu. Po nějaké době je na ruce úplně přestanete vnímat.

Displej, ke kterému se dostaneme později chrání rámeček tvořený z keramiky, na kterém se nachází také nápisy Home a Sport/Lap u korunky a tlačítka. Mimochodem korunka je stále tvořena z titanu a je jedním slovem skvělá. Jablečné hodinky ji mají sice stále o něco lepší, přesto je radost ji používat v kombinaci s příjemnou haptickou odezvou. Přesunut byl také GPS modul a to kvůli tomu, aby byl přesnější. Můžeme počítat s podporou systémů QZSS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Ačkoliv tedy nejsou hodinky tak extravagantní, jako právě Huawei Watch GT 3, rozhodně musíme tělo a celkové zpracování pochválit.



LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Displej

Dominantou celých hodinek je 1,43palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů. Jde o totožný displej, jako u klasické verze a zde v podstatě nemáme co vytknout, právě naopak. Má syté podání barev, což vypadá v kombinaci s některým ze sportovních ciferníků dobře a pochválit musíme také maximální jas. Když jsme byli v Barceloně na MWC, často nám do zad pražilo slunce a nikdy jsme s čitelností neměli sebemenší problém.

Naše TicWatch Pro 3 GPS, které běžně používáme nám sice přijdou o něco responzivnější, ale to je pouze drobnost. Jen je potřeba upozornit na to, že jestli budete přecházet právě z nich, nebo třeba jablečných Apple Watch, budou vám animce připadat o něco trhanější.



Operační systém a funkce

Huawei Watch GT Runner disponují systémem HarmonyOS 2.1, který je intuitivní a ovládá se velmi dobře. Po přejetí prstem směrem doprava se dostanete na widgety jako třeba počasí či ovládání hudby, po přejetí doleva se vám zobrazí index tréninku. Můžete však swajpovat dále abyste se dostali na monitorování srdečního tepu či do dalších widgetů. Ovládací centrum pochopitelně zobrazíte swajpnutím dolů. Můžete se skrz něj dostat rychle do nastavení, odčerpat vodu z hodinek, najít váš telefon, zapnout režim nerušit či nastavit budík.

Po přejetí směrem nahoru se vám pak zobrazí notifikační centrum. V aplikaci Zdraví si sice můžete nastavit několik rychlých odpovědí, kterými můžete na notifikace odpovídat, ale žádné diktování zde nehledejte. Stejně tak zamrzí také fakt, že se vám v aplikacích jako WhatsApp či Messenger nezobrazují smajlíci, ale pouze hvězdičky. Hodinky Huawei Watch GT Runner sice disponují NFC čipem, ale u nás s nimi prostě nezaplatíte, což je u hodinek za téměř 7 000 korun velký problém. Zvlášť když to umí náramky za pár stovek.

Naopak potěší fakt, že přes hodinky můžete telefonovat a zde musíme čínského výrobce jednoznačně pochválit. Kvalita byla totiž velmi dobrá a na rozdíl od ostatních hodinek si druhá strana nikdy nestěžovala na to, že nás špatně slyší. A my také ne. Vestavěný reproduktor má až překvapivě vysokou maximální hlasitost (dokonce z něj můžete poslouchat také hudbu, což ale není žádný extra zážitek) a dobrou kvalitu.

Překvapil nás také fakt, že přímo z hodinek lze hovory také vytáčet. Stačí si v aplikaci Zdraví nastavit oblíbené kontakty a k uskutečnění hovoru třeba při běhání můžete nechat mobil v kapse. Zmínit musíme také podporu aplikací třetích stran, ačkoliv jich je zatím naprosté minimum a většina z nich je k ničemu. Snad se to v budoucnu zlepší.



Zdraví a fitness

Pomalu se dostáváme k tomu, proč dostaly hodinky název Runner. Na své tiskové konferenci se firma pochlubila tím, že fitness a sportovní aktivity zdokonalila ve svých laboratořích. Nabízejí sledování více než 100 sportovních aktivit, ať už se bavíme o běhu, chůzi, rotopedu, cyklistice, lyžování nebo dokonce třeba triatlonu. Kromě toho, že na konci uvidíte vaší tepovou frekvenci a čas nabízejí vybrané aktivity také podrobnější statistiky. Samozřejmě nechybí možnost automatické detekce aktivit, která ale rozpozná pouze chůzi, běh a trenažéry.

Jestliže se chcete dovídat průběžně o svých výsledcích, času a dalších podrobnostech, nemusíte nutně využívat displej. Hodinky vám totiž mohou dodávat tyto informace skrz hlasové oznámení. Huawei Watch GT Runner umí rovněž vypočítat hodnotu VO2 max.

Galaxy Watch5 prý vyřeší jeden z největších nedostatků celé série čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Co je to VO2 Max? Hodnota VO2 max vám dokáže říct, jaké množství kyslíku dokáže vaše tělo využít během jedné minuty sportovní aktivity. Měří se v mililitrech na kilogram vaší tělesné hmotnosti.

Novinkou je funkce AI trenér, který vám naplánuje na základě toho, čeho chcete dosáhnout vaší aktivitu. Každý týden můžete počítat se souhrnem vašich dat a toho, na čem byste měli zapracovat. To se může zejména začátečníkům hodit a sami jsme byli překvapení tím, jak moc je tato funkce užitečná. Upřímně jsme od ní totiž neměli příliš vysoká očekávání.

S hromadou sportovních funkcí se samozřejmě pojí také zdraví. Z tohoto hlediska naleznete v hodinkách vše, co byste očekávali. Monitorování srdečního tepu funguje přesně a vykazuje přibližně stejné hodnoty, jako právě TicWatch Pro 3 GPS. Můžete si navíc nastavit upozornění na příliš nízké/vysoké hodnoty. Stejně tak se zde nachází měření SpO2, stresu nebo teploty pokožky, což můžeme znát z předchozích generací hodinek GT od Huawei.



Aplikace Zdraví

Aplikace Zdraví od Huawei funguje stejně dobře jako u ostatních wearables od Huawei. Musíte však počítat s tím, že nejnovější verzi si budete muset stáhnout z AppGallery či nějakého externího zdroje, protože v Obchodě Play ji prostě nenajdete. Není to sice velký problém ale poněkud nás to překvapilo, jelikož starší verze, která je zde dostupná vám hodinky ani nenajde.