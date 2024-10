Chytré hodinky Huawei Watch GT 5 Pro mám doma asi měsíc a používám je společně s mými Samsung Galaxy Watch Ultra. Mají vůbec hodinky od výrobce úpícího pod americkými sankcemi, za zhruba poloviční cenu, vůbec čím zaujmout? Vezměme si to hezky popořádku.

Tyhle hodinky jsou pro mě něco úplně nového. Vždycky jsem používal chytré hodinky s důrazem na to chytré. Musely mít otevřený operační systém a možnost instalovat aplikace. Pro některé jsem dokonce nějaké sám naprogramoval. Výdrž víc než jeden den jsem bral jako bonus, zato displej musel být dokonale jemný, barevný a skvěle viditelný na slunci. No a pak jsem vyzkoušel Huawei Watch GT 5 Pro.

Vzhled a zpracování

Hodinky Huawei Watch GT5 Pro se prodávají ve dvou velikostech, já mám černou verzi 46 mm s umělohmotným páskem. Hodinky mě příjemně překvapily malou hmotností a pohodlným nošením, i když k tomu bych nějaké výhrady měl. Mám totiž poměrně velkou ruku a přiložený pásek byl tak tak dlouhý. A občas měl tendenci vyklouzávat ze zajišťovacích oček a hrozilo, že se úplně rozepne a hodinky ztratím. Řešením bylo víc hodinky utáhnout, ale pak už na ruce trochu tlačily a pohodlí bylo pryč.

Hodinky jsou vzhledově tam, kde by byly Samsung Galaxy Watch Ultra, kdyby návrhář neodešel dřív domů a přidal ještě jedno zalomení základny. Mají osmihrannou základnu, do které je zasazen kruhový displej. Ten působí příjemně a v kanceláři nebo v jakémkoliv střídmě osvětleném prostředí bude excelovat. Na sluníčku mu ale chvíli trvá, než se probere do maximálního jasu a nějakou dobu se tak díváte na nečitelné informace. Galaxy Watch Ultra v tomto obstály lépe. Nebylo to ale nic dramatického.

Displej je chráněn safírovým sklíčkem, které je opravdu bytelné, stejně jako tělo hodinek. Ocelová klika dveří do mé pracovny by mohla vyprávět… Když jsem je měl druhý den a nebyl jsem ještě zvyklý, že mám hodinky i na pravé ruce, jsem máchnul rukou a potkal hranu ocelové kliky. Ozvala se strašná rána. Myslel jsem, že je po hodinkách, ale malý vryp byl pouze na klice. Znovu to zkoušet nehodlám, ale certifikace IP69K bude mít něco do sebe (prach a horká voda pod tlakem)

Na boku hodinek najdeme dvě tlačítka, přičemž to horní je otáčecí. Říká se tomu korunka a dají se tím ovládat nabídky nebo otáčet zeměkoulí, pokud máte nastavený příslušný ciferník. Tyhle hodinky jsou totiž hravé, ale k tomu se ještě dostanu. Dolní tlačítko je obyčejné. Hodinky sice jdou otočit snadno vzhůru nohama a dát na pravou ruku, ale bylo to divné. Leváci by to možná ocenili, já je nakonec nosil na pravé ruce s tlačítky nasměrovanými k loktu.

Na hodinky nenasadíme běžné pásky, mají proprietární systém uchycení. Tohle mě štve, protože na pohled je princip podobný systému u Galaxy Watch Ultra. Tyto proprietární prvky jen komplikují majitelům možnost si hodinky přizpůsobit podle svého.

Obsah balení

V luxusně vypadající krabičce najdeme jen to nejdůležitější. Samozřejmě samotné hodinky, nějaké čtivo a nabíjecí kolébku. Trochu zamrzí, že se k černým hodinkám dodává bílá kolébka. Stejně tak zamrzí, že je kolébka natvrdo připojena ke kabelu. Poškození kabelu tak znamená výměnu celé kolébky.

Nabíjecí kolébka má koncovku USB-A a nabíjení probíhá bezdrátově. Hodinky se ke kolébce přichytí magneticky a je jedno, jak je natočíte. Zkoušel jsem, jestli by nešly nabíjet i jinou bezdrátovou nabíječkou. Po přiložení k nabíjecí kolébce pro Galaxy Watch Ultra sice na chvíli detekovaly, že se něco děje, ale pak displej hned pohasnul a nabíjení vůbec nezačalo. Po přiložení k MagSafe nabíječce Fixed se hodinky už o něco snažily, ale poznaly, že se nejedná o oficiální nabíječku a hlavně kvůli tvaru spodní strany nebylo možné je na nabíječce udržet.

Konektivita

Hodinky se mohou pochlubit Bluetooth ve verzi 5.2, polohovacími systémy GPS, Beidou, GLONASS, Galileo a QZSS, ale chybí jim LTE a dokonce i Wi-Fi. Bez telefonu jsou tudíž docela bezradné.

Software

Hodinky mají předinstalovanou spoustu aplikací, jako jsou budíky, minutky, stopky, ovladač hudby a hlavně spousta speciálních aplikací na sledování zdraví a fyzických výkonů. Ve výchozím stavu se seznam aplikací zobrazuje, jak je teď nevím proč moderní, jako hromada ikonek. Jsou bez popisu, mrňavé a bez spuštění aplikace málokdy odhadnete, co se pod kterou ikonou skrývá. Naštěstí jde seznam přiblížit a nebo přepnout do celkem normálního seznamu, kde kromě ikonek vidíte i název aplikace. Nám dinosaurům se v tom orientuje mnohem lépe.

Potažením seshora dolů se dostanete do lišty přepínačů, kterých je devět, a kterými se dostanete rychle do budíku, nastavení nebo jimi rychle přepnete třeba režim nerušit. Potažením opačným směrem zobrazíte oznámení. Když potáhnete prstem doprava, dostanete se k Chytré asistenci, což je takový přehled zpráv, počasí apod. No a poslední směr vás dostane mezi widgety, kde najdete klasiku jako je přehled denní aktivity, události nebo aktuální stav těla. Widgety můžete měnit a přidávat, ale jejich počet je omezený na šest, což není mnoho.

Propojení s telefonem

Hodinky se párují pomocí aplikace Huawei zdraví. Tuto aplikaci bohužel nenajdete v Obchodě Google Play. Hodinky vás při prvním spuštění navedou pomocí QR kódu ke stažení AppGallery, což je alternativní obchod a tam už Huawei Zdraví najdete. Budu se opakovat, ale americké sankce na Huawei doléhají těžce a bojím se, že nemálo lidí tento složitý postup odradí. Zvláště v kontextu tažení Googlu proti aplikacím instalovaným mimo obchod Play.

Instalace byla jednoduchá, po stažení správné verze aplikace (hodinky jsem testoval před jejich oficiálním vydáním a oficiální aplikace je ještě neznala) běhalo všechno jako na drátkách. Pouze bylo třeba povolit opravdu hodně oprávnění. To není výtka k hodinkám ani k aplikaci, tohle vás čeká vždy, kdy si pořídíte hodinky od jiného výrobce, než máte mobil.

Po spárování jsem už nezaznamenal žádný problém. Hodinky drží spojení, pokud se dostanou z dosahu, zase se bez problémů připojí. Testoval jsem je s mobilem Motorola Edge 50 Neo, což je mobil vyšší střední třídy.

Hodinky jsou kompatibilní i s iPhony, ale to jsem neměl jak vyzkoušet.

Placení hodinkami

Huawei Watch GT5 Pro mají NFC a podporují placení, ale ne u nás. Žádný Curve, žádný způsob, jak to obejít. Konec příběhu. Placení hodinkami funguje v některých zemích, ale ČR není ani v seznamu zemí, se kterými se v nejbližší době počítá. Toto může být pro dost potenciálních zájemců stopka.

Ciferníky

Tady se musím zastavit. Huawei Watch GT5 Pro totiž nabízí opravdu velký výběr ciferníků. Nemálo jich najdete přímo v hodinkách a další si můžete stáhnout. Jsou často placené, ale ceny začínají na 10 Kč, což nikoho nezruinuje.

Co bych chtěl vyzdvihnout, je propracovanost vestavěných ciferníků. Ať už se jedná o hlavní ciferník s přehledem všech možných informací, o zobrazení zeměkoule, kterou můžete otáčet pomocí korunky nebo animovaná panda, která předvádí různé kousky. Prý podle vaší nálady a stavu kondice. Ta moje neustále něco žere nebo spí. A občas se mazlí s jinou pandou. Takže to asi funguje.

Sledování zdraví a spánku

Huawei se pyšní tím, že má sledování zdraví dotažené prakticky k dokonalosti. Nemám k dispozici profesionální lékařské přístroje, ale pokud srovnám naměřené hodnoty se Samsung Galaxy Watch Ultra, věřil bych spíš Huawei Watch GT 5 Pro. Například GT 5 Pro mně ukazuje okysličení krve 98 %, zatímco Samsungy mě s 92 procenty akorát stresují. Tep měří oboje hodinky zhruba stejně.

Samsungy stejný spánek reportovaly takto:

Co se sledování spánku týče, oboje hodinky zhruba stejně detekují, kdy jsem spal, ale poměrně výrazně se rozcházejí v reportu jednotlivých fází spánku. Vzhledem k tomu, že mě čeká kontrola ve spánkové laboratoři, pokusím se z lékaře vymámit záznam ze speciálního přístroje, se kterých bych pak srovnal záznamy z hodinek. Problém je, že ten přístroj měří hlavně dýchání, takže nevím, nakolik budou data srovnatelná.

Měření stresu by také mohlo odpovídat realitě, i když zatímco Korejci mně přisuzují vyšší stres, ale jen krátkodobě, podle Číňanů jsem ve zvýšeném stresu prakticky neustále. Obojí bych bral s rezervou.

Hodinky se zaměřují také na monitoring správné funkce oběhového systému. Schválně nezmiňuju jen srdce, protože kromě tepu a EKG umí měřit i ztuhlost tepen. Měření tlaku přenechávají specializovaným D2.

Sport

S velkým přemáháním jsem se dokopal aspoň na menší procházku, abych zkusil ověřit sebevědomé tvrzení Huawei o přesnosti měření. Nemám sice kalibrovaný GPS přístroj, kterým bych mohl změřit trasu naprosto přesně, ale z pohledu na mapu, kdy vím, že jsem začínal a končil ve stejném místě, je jasné, které hodinky jsou přesnější. Huawei Watch GT 5 Pro opravdu zazářily, velice přesně se na mapě drží cesty, kterou jsem šel. Huawei při prezentaci tvrdilo, že jsou přesnější než Garminy nebo Apple Watch a po mé zkušenosti bych tomu i věřil.

Galaxy Watch změřily stejnou procházku takto. Na detaily mapy je vidět odskok v měření pozice dle GPS. To způsobilo, že podle hodinek Samsung byla celá procházka o něco delší.

Baterie a výdrž

Když jsem hodinky používal naplno, to znamená stále zapnutý displej a všechna měření, která se mně podařila zapnout, vydržely asi týden. Tím myslím, že jsem je z ruky sundával pouze, když jsem šel do sprchy, ale nenabíjel jsem je. Samsung Galaxy Watch Ultra jsem nabíjel denně, i když dva dny by vydržely. Vzhledem k tomu, že se jedná o elegantní hodinky s hezkým displejem, které umí i některé chytré funkce, považuji tento výsledek za slušný.

Dostupnost a cena

Hodinky Huawe Watch GT 5 Pro koupíte v každém lepším obchodě s elektronikou a samozřejmě přímo na e-shopu Huawei. Doporučená cena je 9 499 Kč.

Závěr

Tyto chytré hodinky na mě udělaly výborný dojem, který kazí jen několik málo negativ. Hodinky vypadají velmi dobře, a to i v menších a dámských verzích, vydrží opravdu drsné zacházení, přitom nepůsobí nijak hamatně. Výdrž baterie je slušná, displej je ve většině situací skvělý, jen na přímém sluníčku to chce trochu trpělivosti. Největší problém bude asi absence placení.

Klady Elegantní vzhled

Rozumně nastavená cena

Skvělá výdrž baterie

Odolnost IP69K

Výborné měření zdraví a sportu Zápory Nemožnost placení hodinkami

Pásek má tendenci se rozepínat

Nemají LTE ani Wi-Fi

Omezený výběr aplikací

Proprietární pásky

Hodnocení redakce: 80 / 100 %