Huawei Watch GT 4 46mm dávají za 2 999 Kč smysl i v roce 2025. Mají povedený design a fajn výbavu

Huawei Watch GT 4 46mm nyní stojí pouze 2 999 Kč v rámci Black Friday akce
Oproti novějším modelům GT 5 a GT 5 Pro ušetříte 1 700 až 3 300 Kč
Hodinky nabízí 14denní výdrž baterie a prémiové zpracování s AMOLED displejem

Adam Kurfürst
Publikováno: 17.11.2025 06:00

Chytré hodinky Huawei Watch GT 4 sice přišly na trh už před dvěma lety, ale díky aktuální Black Friday akci za 2 999 Kč představují velmi zajímavou alternativu k novějším modelům. Zatímco loňské Watch GT 5 stojí 4 699 Kč a letošní GT 6 vychází na 6 299 Kč, předloňský model nabízí mnoho klíčových funkcí za výrazně nižší cenu. Má tedy smysl uvažovat o koupi starších hodinek, nebo raději připlatit za novinky?

Cenový rozdíl, který stojí za zvážení
Specifikace, které obstojí i v roce 2025
Co na hodinky říkají uživatelé?
Pro koho má koupě smysl?

Cenový rozdíl, který stojí za zvážení

S cenou 2 999 Kč jsou Watch GT 4 v černé variantě nyní dostupné za polovinu původní ceny 5 999 Kč. Ve srovnání s novějšími modely ušetříte 1 700 Kč oproti GT 5, a dokonce 3 300 Kč oproti GT 6. Za tyto peníze si můžete udělat radost třeba bezdrátovými sluchátky nebo potěšit partnera fitness náramkem.

Specifikace, které obstojí i v roce 2025

Watch GT 4 disponují 1,43palcovým AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů. Co se týče jasu, na nejnovější Watch GT 6 pyšnící se až 3 000 nity rozhodně nemá, ale jak jsme zjistili při našem testování, na přímém slunečním světle jsou dobře čitelné i tak. Displej chrání 3D zakřivené sklo, které dodává hodinkám prémiový vzhled, a 60Hz obnovovací frekvence zajišťuje plynulé animace.

Srdcem hodinek je senzor TruSeen 5.5+, který přesně měří srdeční tep, okysičení krve SpO2 a úroveň stresu. V recenzi jsme ocenili zejména přesné sledování spánku. Hodinky rozpoznají jednotlivé fáze spánku včetně REM fáze a dokonce zaznamenají i krátké zdřímnutí během dne.

Výbava zahrnuje GPS s podporou pěti satelitních systémů, více než 100 sportovních režimů, barometr pro měření nadmořské výšky a vodotěsnost do 5 ATM. Díky vestavěnému reproduktoru a mikrofonu můžete vyřizovat hovory přímo z hodinek přes Bluetooth spojení s telefonem.

Co na hodinky říkají uživatelé?

S hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček od 225 zákazníků se Watch GT 4 jednoznačně řadí k těm lépe hodnoceným hodinkám. Uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie, která skutečně dosahuje slibovaných 14 dní při běžném používání. Kladně hodnocena je také kvalita telefonních hovorů a čitelnost displeje na slunci.

„Volání funguje výborně, druhá strana mě slyší jasně a displej je vidět i na přímém slunci," uvádí jedna z recenzí. Mezi nedostatky patří především absence NFC plateb v Česku a omezený výběr aplikací třetích stran.

Pro koho má koupě smysl?

Watch GT 4 za akční cenu jsou ideální volbou pro uživatele, kteří hledají spolehlivé hodinky s dlouhou výdrží. Pokud nepotřebujete funkce jako EKG měření nebo třeba profesionální golfové režimy z pokročilejších modelů, starší model vám poslouží stejně dobře. Hodinky ocení především sportovci a běžci, kteří využijí přesné GPS sledování a podrobné tréninkové plány.

Model se hodí také pro ty, kdo chtějí sledovat své zdraví a spánek, ale nechtějí za tuto funkci platit prémiové ceny. Díky kompatibilitě s Android i iOS telefony nejste omezeni výběrem smartphonu. Naopak pokud vyžadujete platby hodinkami nebo opravdu bohatý ekosystém aplikací, měli byste zvážit Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch.

Za cenu 2 999 Kč získáte prémiově vypadající hodinky s funkcemi, které před dvěma lety stály více než dvojnásobek. Ano, nejde o nejnovější model, ale pro většinu uživatelů budou Watch GT 4 dostačující ještě alespoň další 2-3 roky. Zvažujete koupi Watch GT 4, nebo raději připlatíte za novější model?