Nový update dává Huawei Watch GT 3 skvělou ovládací funkci

Po zásadní možnosti odpovídání na přijaté zprávy, kterou do hodinek Huawei Watch GT 3 přinesl update na začátku letošního roku, je tu po pár měsících další skvělá novinka pro efektivnější ovládání. Květnová aktualizace zapíná takzvané multi-service widgety. Jinak řečeno dlaždice, které umožňují na jedné obrazovce zprostředkovat více druhů dat z několika nástrojů. A současně je klepnutím rovnou otevírat.

Podobný typ ovládání jsem chválil například u nových Xiaomi Watch S1, kde jde ale o přizpůsobitelné dlaždice v menu. V případě Huawei je řeč o widgetech, které se umisťují na hlavní ciferník, jenž svou zaplněností následně připomíná klasický displej telefonu. Nemusí to vyhovovat každému, ale dle mého názoru to ovládání hodinek skutečně posouvá zase o kus napřed.

Huawei Health Unknown

Pokud máte hodinky Huawei Watch GT 3, třeba už tuto novinku uvidíte. Případnou aktualizaci můžete zkusit provést přes aplikaci Zdraví, i když nemáme informace, zda už zamířila i do ČR. Nové widgety by snad mohly do budoucna fungovat i v dalších Huawei hodinkách se systémem HarmonyOS.

Na jak “zaplněný” ciferník jste zvyklí?

Zdroj: hcentral