Update pro Huawei Watch GT 3 zapíná šikovnou funkci

Do chytrých hodinek Huawei Watch GT 3 míří update firmwaru na verzi 2.1.0.221. Zahraniční servery hovoří o přednostní aktualizaci na území Číny, nicméně my už jsme tuto verzi získali i na našich hodinkách v redakci. Seznam změn obsahuje několik položek včetně různých minoritních oprav, ty ale samozřejmě nejsou to nejzajímavější. Majitele těchto smart watch (recenzovali jsme) rozhodně nejvíce potěší nová možnost odpovídání na zprávy přímo ze zápěstí. Bohužel zatím jen formou Emoji, ale i tato novinka snad slibuje další rozšíření na vlastní nebo alespoň předdefinované texty.

Užitečná funkce, která podle mnohých odlišuje chytré hodinky od obyčejných, nedávno dorazila i do “sesterských”, ale dražších a lépe vybavených Huawei Watch 3. Připomeňme, že v obou těchto modelech běží Harmony OS.

V seznamu změn je u této vychytávky zmíněna podpora konkrétně pro Facebook Messenger, WhatsApp či Telegram a máme ověřeno, že u ostatních odpovídání na zprávy zatím nejspíš nefunguje. Zmíněný update má objem cca 300 MB a pokud se vám nepřipomene přímo v hodinkách, můžete ho zkusit najít v aplikaci Zdraví.

Jak důležitá je pro vás u hodinek tato funkce?

Zdroj: hcentral