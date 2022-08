Huawei Watch GT 3 a GT Runner nově zvládají odemykání dveří

Společnost Huawei vyslala nový srpnový update do svých chytrých hodinek Watch GT 3 a Watch GT Runner. Ten do zařízení přináší celou řadu velmi užitečných novinek. Ať už v podobě funkcí pro používání samotných hodinek, nebo pro interakci s jinými přístroji či systémy. Patrně nejzajímavější funkcí je možnost přímého odemykání dveří ze zápěstí. Platí to jak pro vybrané automobily, tak i pro chytré dveřní zámky.

Huawei v seznamu změn nového HarmonyOS 2.1.0.399 uvádí možnost otevírání vozidla AITO M5 a aut značky BYD, přičemž u prvního jmenovaného je z hodinek k dispozici také dálkové ovládání. Z dveřních zámků mají v tuto chvíli podporu modely Huawei Smart Door Lock a Huawei Smart Door Lock Pro. Poslední přidanou novinkou je možnost reagovat na zprávy pomocí emoji.

Na seznamu vylepšení či oprav jsou možnost přidání více period pro režim Nerušit, nastavování délky bazénu pomocí korunky, zpřesnění měření při plavání, vlastní úprava běžeckých kurzů a přidání nových indikátorů k nim. Instalační balíček HarmonyOS 2.1.0.399 má asi 125 megabajtů a můžete se po něm začít ohlížet v aplikaci Huawei Zdraví.

Která novinka vám přijde nejzajímavější?

