Huawei předběhl Apple

Jeho hodinky umí měřit hladinu cukru v krvi

V tuto chvíli je funkce dostupná jen v Číně

Nositelná elekronika je čím dál schopnější a v dnešní době je schopna poskytovat poměrně přesná data o vašem zdraví. Už poměrně dlouho se hovoří o tom, že Apple naučí své hodinky měřit hladinu cukru v krvi, ale nakonec ho předběhl Huawei. Čínský gigant totiž nedávno uvedl hodinky řady Watch 4, které umí měřit právě cukr. Jde o poměrně zásadní pokrok, který se nedařil řadě výrobců implementovat několik let.

Huawei se nechal slyšet, že provedl více než 800 000 měření hladiny cukru v krvi po dobu 100 000 hodin testování. Tento rozsáhlý výzkum poskytl důležité poznatky, ze kterých společnost dokázala vyvinout spolehlivý a přesný systém. Hodinky Huawei Watch 4 umožňují sledovat srdeční frekvenci, rychlost pulzových vln a další klíčové ukazatele, které pomáhají posoudit riziko vzniku hyperglykémie.

Pro diabetiky je sledování hladiny cukru v krvi klíčové a přestože rozhodně nepůjde o tak přesné měření jako nabízí přístroje k tomu určené se jedná o zajímavou alternativu. V tuto chvíli je funkce dostupná pouze v Číně a mimo to musí být uživatel starší 18 let a účastnit se speciálního programu. Každopádně jde o velký krok, který by mohl v tomto směru pohnout i s ostatními výrobci.

