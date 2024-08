O tom, že Huawei něco kutí, není pochyb. Už před časem se začalo spekulovat o prototypu skládacího telefonu, který by měl mít 2 panty, což je naprosto jedinečné a žádný jiný výrobce dosud podobný „trojitý“ telefon nevytvořil. Tri-fold mobil od Huawei by mohl mít podle uniklých informací rozkládací displej o vnitřní ploše 10 palců, spekuluje se o čipsetu Kirin řady 9 od HiSilicon a předním fotoaparátu v levé části displeje.

Vedení společnosti Huawei zatím zarytě mlčí a domněnky o skládacím telefonu se 2 panty nijak nekomentuje. Bývalý generální ředitel tohoto čínského gigantu Richard Yu ale možná udělal životní chybu. Po sociálních sítích totiž koluje jeho fotografie z letadla, na níž v ruce drží rozložený mobil – po přiblížení se zdá, že jeho levá horní část je mírně ohnutá. A leakeři tvrdí, že při detailním přiblížení odhalili místa, kde jsou umístěny 2 panty.

Huawei's Richard Yu was spotted using the company's first tri-foldable phone.

– 10-inch screen space

– inward and outward folding with dual hinge

– Kirin 9-series chip

– Expected to launch before Mate 70 series

Details by DCS.#Huawei pic.twitter.com/woqOCf02Fw

— Anvin (@ZionsAnvin) August 9, 2024