Hezčí router jste ještě neviděli. Novinka od Huawei působí spíš jako stylová dekorace

Huawei Router X3 Pro se oficiálně představí příští měsíc v Číně Router má cylindrické tělo s průhlednou horní částí a svítícím horským motivem uvnitř Zařízení bude podporovat Wi-Fi 7 a bezdrátové mesh sítě pro pokrytí větších prostor Publikováno: 23.10.2025 20:00 Huawei poskytl svým fanouškům první pohled na svůj připravovaný router X3 Pro, který vypadá spíše jako designový doplněk do obývacího pokoje než klasické síťové zařízení. Technické specifikace však firma zatím tají, pravděpodobně je prozradí až příští měsíc při oficiální premiéře v Číně. Design připomíná umělecký objekt Huawei Router X3 Pro se radikálně odlišuje od tradičních routerů v podobě černých nebo bílých krabiček s vyčnívajícími anténami. Zařízení má válcovité tělo s průhlednou horní částí, ve které je umístěna struktura připomínající horský masiv. Vnitřní osvětlení vytváří efekt západu slunce nad horami nebo zasněžených vrcholků. Na fotografiích je vidět červená i bílá varianta podsvícení, zatím ale není jasné, zda půjde o samostatné barevné verze nebo nastavitelné RGB osvětlení. Spodní část routeru je černá se zlatým logem Huawei. Hlavní jednotka s mesh extenderem Na zveřejněných snímcích je patrné, že X3 Pro přijde ve dvojici složené z hlavní cylindrické jednotky a menšího doplňkového zařízení držícího se podobného designového zpracování. Menší jednotka zřejmě bude fungovat jako bezdrátový extender pro vytvoření mesh sítě, která pokryje signálem větší prostor bez nutnosti táhnout kabely. Wi-Fi 7 a integrace chytré domácnosti Přestože Huawei zatím neoznámil kompletní technické parametry, lze počítat s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7. Zařízení má také obsahovat integrovanou NearLink gateway (čínský ekvivalent Bluetooth), což z něj udělá centrální řídicí prvek pro chytrou domácnost Huawei. TP-Link ukázal geniální mini router na cesty. Drží ho zpátky jen cena Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Router by měl umožňovat ovládání připojených zařízení v celém domě a zajistit bezproblémovou spolupráci mezi více zařízeními ekosystému Huawei. Konkrétní údaje o rychlostech přenosu, počtu portů nebo dosahu signálu zatím výrobce neprozradil. Dostupnost mimo Čínu nejistá Huawei Router X3 Pro se oficiálně představí v listopadu 2025 v Číně. Informace o případném uvedení na globální trhy včetně Evropy zatím nejsou k dispozici a osobně bych příliš nepočítal s tím, že by se zařízení podívalo i do jiných koutů světa. Kolik bude novinka stát, zatím řečeno nebylo. Co říkáte na design nového routeru od Huawei? Umístili byste si ho do obýváku jako dekoraci? Zdroje: MyDrivers, ITHome, Gizmochina