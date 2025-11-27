TOPlist

Huawei Router X3 Pro je nejhezčí router, který jste kdy viděli. Podporuje Wi-Fi 7, cenou ale příliš neoslní

  • Huawei oficiálně představil router X3 Pro s unikátním designem připomínajícím zasněžené hory
  • Novinka přináší průhledné antény, Wi-Fi 7+ a PLC 3.0 organizaci sítě přes elektrické vedení
  • Mateřský router stojí v Číně 1 299 jüanů, což odpovídá přibližně 3 900 Kč v přepočtu

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.11.2025 12:00
huawei router x3 pro stribrna hora a satelitni jednotka v pozadi

V říjnu jsme vás informovali o připravovaném routeru Huawei X3 Pro, který vypadá spíše jako designový doplněk než síťové zařízení. Nyní výrobce novinku oficiálně představil a potvrdil vše, co jsme o ní dosud věděli. V Číně už si ji zájemci mohou pořídit.

Dekorace, která zároveň vysílá Wi-Fi

Huawei Router X3 Pro se radikálně odlišuje od tradičních routerů. Válcovité tělo s průhlednou horní částí ukrývá strukturu připomínající horský masiv, který se rozsvítí a vytvoří efekt východu slunce nad zasněženými vrcholky. Osvětlení lze ovládat dotykem nebo prostřednictvím mobilní aplikace, kde si uživatel nastaví jas, teplotu barev i časovač.

huawei router x3 pro oranzova hora

Designová koncepce také u menšího satelitu (popř. mesh uzlu, bodu). Ten nabízí jemnější světelný efekt a stejné možnosti ovládání jako mateřská jednotka.

Průhledné antény jako první v odvětví

Huawei u X3 Pro nasadil průhledné antény, které jsou podle výrobce první svého druhu. Antény jsou vytvořeny leptáním obvodů na průhledný materiál s mikrometrovou přesností a ukryty přímo uvnitř horského motivu. Router disponuje celkem 6 Wi-Fi anténami a jednou anténou pro technologii NearLink.

Součástí je také inteligentní algoritmus, který dynamicky sleduje polohu připojených zařízení a přizpůsobuje směrování signálu.

Wi-Fi 7+ a PLC organizace sítě

X3 Pro je postaven na vlastním čipu Lingxiao a čtyřech vysokovýkonných zesilovačích signálu. Podporuje Wi-Fi 7+ s teoretickou rychlostí až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz a 2 882 Mb/s na 5 GHz). Zařízení zvládá plynulé přepínání mezi oběma pásmy bez výpadků.

huawei router x3 pro oranzova hora v obyvaku

Zajímavostí je třetí generace technologie PLC, která využívá elektrické vedení k přenosu dat. Stačí zapojit satelitní jednotku do zásuvky a automaticky se připojí k síti bez nutnosti tahání kabelů. Teoretická přenosová rychlost přes PLC dosahuje 1,5 Gb/s.

Jedna mateřská jednotka dokáže obsloužit až 15 mesh jednotek, což by mělo stačit i pro rozsáhlé nemovitosti typu vila nebo vícepodlažní dům.

Další funkce a specifikace

Mateřský router nabízí 512 MB RAM, 128 MB úložiště a tři síťové porty – dva z nich jsou 2,5G s automatickým rozpoznáním WAN/LAN. Chlazení zajišťuje druhá generace ventilátoru Shark Fin s údajně o 70 % lepším prouděním vzduchu.

Xiaomi Smart Door Lock M40 oficialni render
Xiaomi Smart Door Lock M40 má velký displej a spoustu možností odemykání, oproti dražšímu modelu však učinil zásadní kompromis Adam Kurfürst Zprávičky

Z dalších funkcí stojí za zmínku Game Turbo pro akceleraci více než 160 her, bezpečnostní systém HomeSec s ochranou proti útokům hrubou silou a integrovaná brána pro NearLink, Bluetooth i Wi-Fi zařízení.

Ceny a dostupnost

Huawei Router X3 Pro se v Číně prodává v následujících konfiguracích:

  • Mateřská jednotka: 1 299 jüanů (přibližně 3 900 Kč v přepočtu)
  • Satelitní jednotka: 799 jüanů (asi 2 400 Kč)
  • Sada 1+1: 1 999 jüanů (zhruba 5 900 Kč)

Mateřská jednotka je určena pro prostory do 90 m², v kombinaci s mesh uzlem pak pokryje 90–120 m². Zda se novinka někdy podívá mimo Čínu, zatím Huawei neoznámil. S příchodem k nám bych ale příliš nepočítal.

Líbí se vám design routeru Huawei X3 Pro? Umístili byste si ho do obýváku?

Zdroje: Huawei, ITHome

