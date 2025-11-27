Huawei Router X3 Pro je nejhezčí router, který jste kdy viděli. Podporuje Wi-Fi 7, cenou ale příliš neoslní Hlavní stránka Zprávičky Huawei oficiálně představil router X3 Pro s unikátním designem připomínajícím zasněžené hory Novinka přináší průhledné antény, Wi-Fi 7+ a PLC 3.0 organizaci sítě přes elektrické vedení Mateřský router stojí v Číně 1 299 jüanů, což odpovídá přibližně 3 900 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 V říjnu jsme vás informovali o připravovaném routeru Huawei X3 Pro, který vypadá spíše jako designový doplněk než síťové zařízení. Nyní výrobce novinku oficiálně představil a potvrdil vše, co jsme o ní dosud věděli. V Číně už si ji zájemci mohou pořídit. Dekorace, která zároveň vysílá Wi-Fi Huawei Router X3 Pro se radikálně odlišuje od tradičních routerů. Válcovité tělo s průhlednou horní částí ukrývá strukturu připomínající horský masiv, který se rozsvítí a vytvoří efekt východu slunce nad zasněženými vrcholky. Osvětlení lze ovládat dotykem nebo prostřednictvím mobilní aplikace, kde si uživatel nastaví jas, teplotu barev i časovač. Designová koncepce také u menšího satelitu (popř. mesh uzlu, bodu). Ten nabízí jemnější světelný efekt a stejné možnosti ovládání jako mateřská jednotka. Průhledné antény jako první v odvětví Huawei u X3 Pro nasadil průhledné antény, které jsou podle výrobce první svého druhu. Antény jsou vytvořeny leptáním obvodů na průhledný materiál s mikrometrovou přesností a ukryty přímo uvnitř horského motivu. Router disponuje celkem 6 Wi-Fi anténami a jednou anténou pro technologii NearLink. Součástí je také inteligentní algoritmus, který dynamicky sleduje polohu připojených zařízení a přizpůsobuje směrování signálu. Wi-Fi 7+ a PLC organizace sítě X3 Pro je postaven na vlastním čipu Lingxiao a čtyřech vysokovýkonných zesilovačích signálu. Podporuje Wi-Fi 7+ s teoretickou rychlostí až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz a 2 882 Mb/s na 5 GHz). Zařízení zvládá plynulé přepínání mezi oběma pásmy bez výpadků. Zajímavostí je třetí generace technologie PLC, která využívá elektrické vedení k přenosu dat. Stačí zapojit satelitní jednotku do zásuvky a automaticky se připojí k síti bez nutnosti tahání kabelů. Teoretická přenosová rychlost přes PLC dosahuje 1,5 Gb/s. Jedna mateřská jednotka dokáže obsloužit až 15 mesh jednotek, což by mělo stačit i pro rozsáhlé nemovitosti typu vila nebo vícepodlažní dům. Další funkce a specifikace Mateřský router nabízí 512 MB RAM, 128 MB úložiště a tři síťové porty – dva z nich jsou 2,5G s automatickým rozpoznáním WAN/LAN. Chlazení zajišťuje druhá generace ventilátoru Shark Fin s údajně o 70 % lepším prouděním vzduchu. Xiaomi Smart Door Lock M40 má velký displej a spoustu možností odemykání, oproti dražšímu modelu však učinil zásadní kompromis Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Z dalších funkcí stojí za zmínku Game Turbo pro akceleraci více než 160 her, bezpečnostní systém HomeSec s ochranou proti útokům hrubou silou a integrovaná brána pro NearLink, Bluetooth i Wi-Fi zařízení. Ceny a dostupnost Huawei Router X3 Pro se v Číně prodává v následujících konfiguracích: Mateřská jednotka: 1 299 jüanů (přibližně 3 900 Kč v přepočtu) Satelitní jednotka: 799 jüanů (asi 2 400 Kč) Sada 1+1: 1 999 jüanů (zhruba 5 900 Kč) Mateřská jednotka je určena pro prostory do 90 m², v kombinaci s mesh uzlem pak pokryje 90–120 m². Zda se novinka někdy podívá mimo Čínu, zatím Huawei neoznámil. S příchodem k nám bych ale příliš nepočítal. Líbí se vám design routeru Huawei X3 Pro? Umístili byste si ho do obýváku? Zdroje: Huawei, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Huawei router Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024