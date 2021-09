Únik z krize? Huawei bere jen 4G Qualcomm procesory

Společnost Huawei je v USA technologická hrozba a proto jsou na ni uvaleny různé obchodní sankce a omezení. Tuto situaci už po dlouhých měsících asi nemusíme detailně připomínat. Jedním z těchto omezení je fakt, že by čínská firma neměla mít přístup k součástkám, které vznikly za použití amerických technologií. A to za předpokladu, že by šlo o ty úplně špičkové komponenty. Díky šikovnému ústupku od maximálního výkonu a také dočasné benevolentnosti americké vlády je teď ale Huawei částečně zachráněn alespoň na poli čipsetů. Od firmy Qualcomm získává 4G procesory.

Čínský gigant má v oblasti čipsetů skutečně velké trable, což několikrát potvrdilo i vedení firmy. Ani procesory Kirin, které jsou po stránce designu jeho dílem, nemůže mít. Protože je kompletuje tchajwanské TSMC na amerických “strojích”. Únikem z nepříjemné krize je tak nabídka jednotek od Qualcommu, který do Číny dodává bez 5G antén například Snapdragon 888 (Huawei P50) nebo Snapdragon 778G. Do budoucna by to mohl být i chystaný Snapdragon 898, ale opět jen bez 5G.

Kterému telefonu byste odpustili pouhou 4G konektivitu?

Zdroj: pharena