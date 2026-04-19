Nové telefony od Huawei možná vyřeší váš největší problém při focení

Adam Kurfürst Publikováno: 19.4.2026 20:00

Na poslední dovolené jsem si znovu potvrdil, že ačkoliv miluju fotografování všeho okolo sebe, nesnáším focení sebe sama. Jak se mám natočit? Měl bych nahodit seriózní výraz, anebo úsměv? A co s rukama? Pokud jste na tom podobně, Huawei by nás mohl zachránit. Nová řada Huawei Pura 90 totiž přijde s funkcí, která s pomocí umělé inteligence poradí, jak na daném snímku pózovat.

AI, která z vás udělá model(k)u

Funkce, kterou Huawei podle všeho nazve AI Posture Recommendation (AI doporučení pózy), v reálném čase analyzuje scénu v hledáčku a na displeji vykreslí obrys postavy s krátkou instrukcí. Stačí se do něj srovnat a stisknout spoušť. Funguje u přední i zadní kamery, takže si s ní pomůžete u selfie i u klasických snímků. A pokud si věříte, klidně ji vypnete – je plně volitelná.

V promo videu si Huawei vtipně utahuje z toho, že drtivá většina lidí na fotkách vytáhne klasické dvouprstové „véčko". A asi jsem také jedním z nich…

Jiný přístup než Pixel 10

Na podobný problém se snaží jít i Google s funkcí Camera Coach v Pixelu 10, která pomocí AI radí s kompozicí, úhlem a rámováním. Podstatný rozdíl je ale v tom, komu novinka pomáhá. Google se snaží z vás udělat lepšího fotografa, Huawei jde obráceně a zaměřuje se na toho, kdo před objektivem stojí. V době Instagramu a TikToku je to přístup, který možná osloví víc lidí.

Kdy novinku uvidíme

Huawei řadu Pura 90 oficiálně představí už zítra, 20. dubna, v Číně. Kromě pózovacího asistenta má přinést také 3D dynamické fotografie, které díky informacím o hloubce působí téměř prostorově a reagují na naklánění telefonu. Zda se ovšem nové modely dostanou také k nám, nyní neumíme potvrdit.

Pomohl by vám při focení takový pózovací asistent?

Zdroje: @Cartidise/X, Android Authority, Huawei Central