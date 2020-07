Huawei P40 Pro: elegantní společník a profesionální fotograf

Komerční článek

Podle TIPA a DxOMark je to nejlepší fotografický smartphone roku 2020. Nový Huawei P40 Pro je špičkový přístroj, který vám otevře úplně nové obzory fotografie. Kromě toho, že vyniká luxusním designem, je také díky silnému procesoru Kirin 990 5G výkonným strojem s připojením 5G a technologii Wi-Fi 6 Plus.

Foťte co vás napadne se supervysokým rozlišením

Focení s Huawei P40 Pro je úplně nový zážitek ať už jde o selfies, fotky krajiny, nebo třeba o časosběrná videa. Systém fotoaparátů Huawei P40 Pro se vyznačuje evolucí systému Leica Quad Camera s výkonnějším fotoaparátem SuperSensing Cine Camera a fotoaparátem pro 3D snímání hloubky pro podporu zoomu 50x SuperSensing Zoom. Obecně řada Huawei P40 pokračuje v nejlepší tradici excelentního focení chytrými telefony. Velké čidlo o velikosti 1/1,28 palce disponuje velikostí pixelu 2,44 μm. Díky tomu umožňuje rapidně vyšší prostupnost světla pro lepší výkon při slabém osvětlení, zatímco vylepšená periskopová konstrukce se stará o 10násobný optický zoom.

Rychlost, výkon i elegance

Huawei P40 Pro běží na čipové sadě Kirin 990 5G a podporuje vysokorychlostní technologii 5G a technologii Wi-Fi 6 Plus. Pokročilý hardware je zabudován do krásného a kompaktního těla s displejem Huawei Quad-curve Overflow, který nabízí vynikající plynulost a citlivost. Design je inspirován uměním pohybu v přírodě. Displej disponuje zaoblenými hranami na všech čtyřech stranách a vytváří tak tvar, který připomíná vodu přetékající přes okraj šálku. Super tenké rámečky a kulaté rohy zajišťují vzhled, který dělá dojem téměř nekončícího okraje a stará se o skvělý zážitek při pohledu na chytrý telefon, stejně jako o ergonomické držení. Vylepšená čtečka otisku prstu integrovaná do displeje nabízí o 30 % rychlejší biometrickou autentizaci. Huawei P40 Pro je elegán dostupný v barevných provedeních Black, Ice White a Silver Frost.

Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera

Oblíbené lokální i globální aplikace v AppGallery

V úzké spolupráci s vývojáři na celém světě nabízí Huawei širokou škálu globálních a místních aplikací v AppGallery, oficiálním obchodu Huawei pro stahování aplikací, jenž je třetí největší na světě a aktuálně má více než 400 milionů uživatelů. V AppGallery je také možné najít aplikace od Alza.cz, CZC, Komerční banky, Seznam.cz, Mall TV, Livesportu, Richee, Tipsportu, Tesca, Youradio, Snapchatu, Deezeru, Here Maps, Mapy.cz, CSFD.cz, Novinky.cz, Sport.cz nebo Windy a nyní je postupně budou doplňovat například i aplikace od Raiffeisenbank, České spořitelny nebo České pošty. Připojit se mají i DámeJídlo.cz, Avast či České dráhy s aplikací Můj vlak. Z populárních globálních aplikací AppGallery nabízí třeba aplikaci pro doručování jídla Wolt či strategickou hru Game of Thrones.

Díky aplikaci MoreApps mohou uživatelé najít velkou řadu dalších aplikací, které milují a nedokážou si bez nich představit běžný den. Další možností je využít nástroj Phone Clone od Huawei. Ten dokáže z vašeho původního telefonu přenést do nového většinu aplikací.

Informace o produktech Huawei naleznete na https://consumer.huawei.com/cz

Aktuální informace ze světa Huawei Consumer BG naleznete denně aktualizované na:

