Společnost Huawei představila vlajkovou řadu telefonů Mate 40 již v říjnu a zejména v Číně poptávka výrazně převyšuje nabídku. Nejhůře jsou k sehnaní modely Mate 40 Pro a Mate 40 Pro Plus. Čínský internetový obchod Huihuibao však oznámil, že zákazníci, kteří si objednají novou várku Huawei Mate 40 Pro dostanou iPhone 12 jako dárek zcela zdarma.

Huawei Mate 40 Pro a iPhone 12 zdarma?

Řeč je o verzi Huawei Mate 40 Pro, který je dodáván s 8 GB operační pamětí RAM a 128 GB úložištěm. Co se týče iPhonu 12, tam je zdarma k dispozici nejnižší 64 GB varianta. Počet dárků bude samozřejmě omezen a platí zde pravidlo kdo dřív přijde, ten dřív mele. Alespoň to tvrdí web gizchina.com. Huawei je zejména na globálním trhu ve velice nelehké situaci a to kvůli absenci Google služeb ve svých telefonech. Je tedy zvláštní, že tuto akci spouští čínský obchod právě v Číně.

To, že na tom e-shop jistě prodělá spoustu peněz není asi žádným velkým překvapením, leda že by měl dohodu přímo s Huawei, což nevíme. Reklamu mu to ovšem udělá obrovskou a to nejen v Číně, ale po celém světě. Kdyby chtěl udělat podobnou akci i některý z českých e-shopů, vůbec bychom se nezlobili.

Co byste s iPhonem udělali?