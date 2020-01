Test odolnosti Huawei Mate 30 Pro dopadl skvěle. Podívejte se na video

Huawei Mate 30 Pro je i přes absenci Google aplikací zajímavým telefonem. Má nádherný design s jedním z nejlepších fotoaparátů a v neposlední řadě taktéž zaoblený displej. Ten je zaoblen až o 88 stupňů a v této hodnotě stále drží prvenství. Samotný displej pak disponuje rozlišením 2400 x 1776 pixelů, které se rozprostírá na 6,53″ OLED panelu. Populární kanál JerryRigEverything si Mate 30 Pro vzal do parády a jak je v jeho zvyku, provedl důkladný test odolnosti. A jak to celé dopadlo?

Test odolnosti Huawei Mate 30 Pro: je snad nerozbitný?

Zack z kanálu JerryRigEverything zkoušel Mate 30 Pro hned v několika ohledech. Začal testem odolnosti displeje. Na něm jsou vidět rýhy na až u šestky, přičemž je zde škála od jedné do devíti, což je slušný výsledek. Telefon jen tak nějaké klíče v kapse nerozhodí. Poté zkoušel odolnost výřezu, na což si vzal řezák, ale telefon opět uspěl. Kde však neměl šanci byla situace, kde Zack uchopil řezák a začal s ním škrábat boky telefonu. Upřímně, čekal někdo něco jiného? Slabším povahám rozhodně doporučujeme v této části vypnout zvuk. I my jsme se u toho totiž několikrát osypali.

This Phone is STILL Banned? – Mate 30 Pro Durability Test!

Poté se snažil poškrábat záda, což se mu však nepovedlo a tak vzal do ruky zapalovač a začal nekompromisně pálit displej a to po dobu asi 25 sekund. Kupodivu se displeji nic nestalo a dále byl schopen fungovat. Když už si myslel, že telefon nezničí, pokusil se ho zlomit, nebo alespoň ohnout. Zlomení se mu nepovedlo, ale lehký ohyb v konstrukci vidět je. Ovšem na to, jak se Zack na telefonu vyřádil dopadl telefon ještě relativně dobře. OnePlus 7T takové štěstí neměl.

Co říkáte na výsledek testu?

