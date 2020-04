Už zase? Huawei vydávalo fotky z profi zrcadlovky za snímky z telefonu

Čínská společnost Huawei byla po několika měsících znovu přistižena, jak se chlubí cizím peřím. Přesněji při tom, jak snímky pořízené profesionální foto technikou vydává za fotky z jejích telefonů. Terčem kritiky je video, které firma zveřejnila na sociální síti Weibo při startu fanouškovské soutěže, ve které měli lidé posílat své povedené snímky. Všechny fotografie v motivačním videu byly označeny popiskem “zachyceno telefonem Huawei”. Jeden z pozorných uživatelů si ovšem uvědomil, že sérii určitých fotek již dříve viděl někde jinde. A pak je skutečně našel na známém serveru 500px. Z dat u fotografií zjistil, že byly pořízeny profesionální zrcadlovkou Nikon D850, která stojí téměř sto tisíc korun. A že tedy Huawei fotkami klame zákazníky. Čínská firma se obratem omluvila a video upravila. Její zdůvodnění je ale velmi chabé.

Zmíněné fotografie byly prý zmíněným textem označeny omylem nepozorným editorem, který video stříhal. A do sestřihu se snímky dostaly díky tomu, že do galerie Next-Image, přes kterou soutěž probíhala, mohou uživatelé nahrávat fotky pořízené různými přístroji. I kdyby za tím stála opravdu jen chyba jednoho člověka, Huawei má každopádně z ostudy kabát. Těžko ale věřit, že jde o náhodné lidské pochybení. Nejde totiž o první provinění v této oblasti, firma byla při podobných excesech přistižena několikrát. Před čtyřmi lety přiznala, že při propagaci modelu P9 použila fotky ze zrcadlovky Canon EOS 5D Mark III. O dva roky později se v rámci reklamní komunikace na Instagramu přišlo na to, že Huawei klame fotkami u telefonu Huawei Nova 3. Když se na to přišlo, smazala je a tvrdila, že “to bylo jen na ukázku”. Naposledy se něco podobného stalo při propagaci vlajkového telefonu P30. I tam měla firma podobně úskočnou výmluvu.

Zdroj: SCMP