Huawei a Honor představí své novinky 24. února. Kde a kdy bude stream?

Také čínská společnost Huawei se musela vypořádat se zrušením mezinárodní konference MWC 2020 v Barceloně. Přišla tak o příležitost osobně představit své nové produkty a služby. Jako jedna z mála s uskutečněním události do poslední chvíle počítala. Stejně jako řada dalších firem nakonec musela najít pro svou prezentaci náhradní termín. Jde již o druhý případ, kdy epidemie koronaviru omezila prezentační plány firmy Huawei. V Číně musela již dříve společnost přesunout termín vývojářské konference HDC.Cloud, která se má konat přímo v nejvíce postiženém regionu. Ale zpět k náhradě za MWC. Zatímco například Xiaomi oznámilo, že v Evropě uskuteční vlastní náhradní akci, Huawei půjde cestou online streamu. Ten proběhne v pondělí 24. února. Přinášíme vám bližší informace o tom, kdy a kde stream k představení novinek od značek Huawei a Honor proběhne. Půjde vlastně o dva přenosy, které na sebe budou navazovat.

Kdy a kde sledovat stream s prezentací Huawei a Honor

Časy obou online prezentací jsou perfektně přizpůsobeny divákům v Evropě. Zatímco ta k Huawei novinkám začíná v pondělí 24. února ve 14 hodin, stream ke značce Honor odstartuje v 18:30. Přenosy proběhnou primárně na YouTube a oba zdroje přikládáme.

Prezentace Huawei (24. února 14:00 CET)

Prezentace Honor (24. února 18:30 CET)

Co by se mohlo v prezentacích objevit? Na seznamu je hodně věcí. Od Huawei se očekává představení telefonů P40 a také nového ohebného Mate Xs. Mimo se má objevit také notebook (MateBook), televize, nějaká síťová 5G řešení a další chytrá elektronika. Pod značkou Honor by se mohly objevit mimo jiné informace o oficiálním globálním prodeji modelů V30 a 9X Pro.

