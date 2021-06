Společnost Huawei začala již některé své telefony v Číně aktualizovat na systém HarmonyOS 2.0 a nedávno byla dokonce překonána hranice 10 milionů aktivních zařízení. V rozhovoru se zástupci společnosti však padl důležitý detail, kteří ocení všichni uživatelé přecházející z Androidu.

Huawei zachová v HarmonyOS 2.0 data z Androidu

Poté, co svůj telefon aktualizujete na HarmonyOS 2.0 se vám zachovají veškerá data a to včetně aplikací, her, fotografií, kontaktů a všeho dalšího. To je bezesporu skvělá zpráva pro všechny, jelikož doposud nebylo úplně jasné, jak že to se zálohováním a přenosem dat vlastně bude. Je však potřeba dát si pozor na aplikace, které se nenachází v obchodě Huawei AppGallery. Ty se vám sice také přenesou, ale na aktualizace můžete zapomenout. Nový systém od Huawei je ve své závěrečné fázi veřejného testování.

Huawei Harmony OS 2.0 First Look Uncut Edition – English

Huawei zároveň sdělilo, že ne všechny aplikace musí v novém systému fungovat správně. Jak to bude vypadat v praxi si musíme ještě chvíli počkat. Nakonec bylo taktéž sděleno, že možnost aktualizovat na HarmonyOS dostanou i telefony Honor, ovšem zatím nebylo zveřejněno nic dalšího ohledně časového plánu.

