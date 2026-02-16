Otevřená sluchátka Huawei Freeclip 2 jsou v Česku krátce a už stihla zlevnit! Mají pohodlný tvar a slušný zvuk Hlavní stránka Zprávičky Huawei FreeClip 2 jsou otevřená sluchátka, která netlumí okolní zvuky Nechybí ovládání pohybem hlavy – kývnutím přijmete hovor S kódem ALZADNY10 stojí 4 499 Kč místo původních 4 999 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Špunty do uší nesnesete a sluchátka přes hlavu jsou v práci nepraktická? Huawei FreeClip 2 řeší přesně tento problém. Zavěsí se na ucho jako klips, nezakrývají zvukovod a vy slyšíte hudbu i okolí zároveň. Ideální pro lidi, kteří potřebují vnímat prostředí kolem sebe. Pro koho to je Jeden zákazník to vystihl dokonale: „V práci potřebuji slyšet, co mi dělají mašinky a rád si kolem nich tancuji. Špunty do uší nesnesu, sluchátka přes uši jsou tu nepoužitelná.“ Otevřená konstrukce FreeClip 2 je kompromis mezi hudbou a vnímáním okolí – v kanceláři uslyšíte kolegu, na ulici auto, při běhu ostatní běžce. Hmotnost 5,1 gramu na sluchátko znamená, že o nich prakticky nevíte. C-můstek z tekutého silikonu se přizpůsobí tvaru ucha díky slitině s tvarovou pamětí. Na rozdíl od sluchátek za uši nekolidují s brýlemi. Ovládání hlavou Nejzajímavější funkce: přijmete hovor kývnutím hlavy, odmítnete zavrtěním. „Přikývnete – přijatý hovor. Zavrtíte hlavou – odmítnete. Nemusíte koukat které sluchátko je levé, které pravé,“ popisuje spokojený zákazník. Sluchátka automaticky rozpoznají, které je na kterém uchu. Klasické ovládání gesty funguje taky: dvojité klepnutí pro pauzu, trojité pro přeskočení skladby, posuvem po sluchátku měníte hlasitost. Jeden zákazník ale upozorňuje: „Občas mi nechce reagovat zadní dotyková část na zvýšení hlasitosti.“ Zvuk otevřených sluchátek Buďme realisté: otevřená konstrukce má fyzikální limity. Basy nebudou jako u špuntů, izolace od okolí žádná. Zkušený uživatel, který vyzkoušel konkurenci od TOZO, Soundcore, Shokz i Sony, hodnotí: „Jsou některá i s lepším zvukem, ale u těchto je to převaha v jednotlivostech. Připadá mi skoro jako zázrak, jak to mají naladěné.“ Duální membránový měnič 10,8 mm a NPU AI procesor zajišťují čistý zvuk i při hovorech. Adaptivní hlasitost automaticky zesiluje v hlučném prostředí. Systém reverzních zvukových vln směruje zvuk přímo do ucha a minimalizuje únik do okolí. Výdrž a odolnost 9 hodin na jedno nabití, celkem 38 hodin s pouzdrem. Rychlé nabíjení dodá 3 hodiny poslechu za 10 minut. IP57 znamená odolnost proti potu i krátkodobému ponoření do vody – sprchu přežijí, plavat s nimi nechoďte. Bluetooth 5.4 s připojením ke dvěma zařízením současně umožňuje plynulé přepínání mezi telefonem a počítačem. Dosah je podle zákazníků nadprůměrný. KOUPIT NA ALZE FreeClip 2 jsou novinka na českém trhu, původně za 4 999 Kč a teď s kódem ALZADNY10 za 4 499 Kč. Hodnocení 4,8 z 5 od prvních pěti zákazníků je slibné. Nejsou to sluchátka pro audiofily ani pro lidi, kteří chtějí izolaci od okolí. Jsou pro ty, kteří potřebují slyšet svět kolem sebe a zároveň mít hudbu nebo hovory. Pro tento specifický účel jsou podle recenzí jedny z nejlepších na trhu. Používáte otevřená sluchátka, nebo dáváte přednost izolaci od okolí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Huawei otevřená sluchátka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025