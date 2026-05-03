Super akce! Za tahle sluchátka s ANC už Alza nechce ani 1 100 Kč, ale má to háček Hlavní stránka Zprávičky Huawei FreeBuds SE 4 ANC jsou ultralehká True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku 24 dB a výdrží až 50 hodin s pouzdrem S členstvím AlzaPlus+ stojí 1 082 Kč místo běžných 1 299 Kč (úspora 217 Kč) Jde o nejnižší cenu těchto sluchátek na Alze v historii – při uvedení v září 2025 stála 1 499 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Levná ANC sluchátka jsou jednou z nejvýraznějších kategorií letošního roku a Huawei do ní zapadá překvapivě dobře. Model FreeBuds SE 4 ANC nyní s členstvím AlzaPlus+ klesl na 1 082 Kč, tedy nejníže za celou dobu prodeje. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost a podmínky členství (cena se může u podobných nabídek rychle měnit), všechno najdete přímo v detailu produktu. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte lehká ANC sluchátka pod 1 100 Kč na MHD, kancelář, sport i hovory – s reálně dlouhou výdrží.⚠️ Zvažte, pokud chcete vyšší zvukové kodeky než AAC (LDAC, aptX) nebo přesnější ANC v hlučnějších scénářích typu letadlo.💡 Za 1 082 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších nabídek v kategorii ANC sluchátek do tisícovky – běžně za podobné parametry zaplatíte víc. Proč jsou tato sluchátka zajímavá Huawei FreeBuds SE 4 ANC míří přesně tam, kde se točí největší pohyb na trhu sluchátek – do cenovky kolem tisícovky, kde dnes konkurují třeba Redmi Buds 6 Pro nebo Philips TAT3509. Z původních 1 499 Kč při uvedení v září 2025 postupně klesala cena dolů a v současné akci se s členstvím AlzaPlus+ dostáváme až na 1 082 Kč. To je nejméně, kolik tato sluchátka na Alze stála. Hlavním tahákem je kombinace tří zásadních věcí: aktivního potlačení hluku, výdrže přes 30 hodin i s ANC a hmotnosti pouhých 4,3 gramu na sluchátko. To není výbava, kterou byste v této ceně automaticky čekali – konkurence často škrtá buď ANC, nebo výdrž. Pro lidi, co dosud používali levnější TWS bez potlačení hluku, jde o konkrétní upgrade bez vyšší investice. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Uvnitř každého špuntu pracuje 10mm dynamický měnič s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz a podporou kodeků SBC, AAC a mSBC. Pro většinu posluchačů na Spotify, YouTube nebo v aplikacích pro audioknihy je to výbava, která plně postačuje. Kdo ale poslouchá bezztrátovou hudbu z Tidalu nebo Apple Music a chce maximální kvalitu přenosu, narazí na omezení – chybí podpora vyšších kodeků jako LDAC nebo aptX. Aktivní potlačení hluku má průměrnou hloubku 24 dB a tři režimy: Ultra (nejagresivnější), Standardní a Pohodlný (nejjemnější). To znamená, že intenzitu si můžete přizpůsobit prostředí – v MHD spíš Ultra, v kanceláři Standard. Nechybí ani režim transparentnosti pro pohyb ve městě, kdy potřebujete slyšet okolí. K tomu Bluetooth 5.4 a certifikace IP54 proti prachu a stříkající vodě, takže déšť nebo pot při tréninku jim neuškodí (pouzdro voděodolné není – pozor). KOUPIT S ALZAPLUS+ ZA 1 082 KČ Hovory řeší tři mikrofony s potlačením okolního hluku a podle ohlasů uživatelů jde o jednu z nejlepších stránek těchto sluchátek – v ceně do tisícovky často slýcháte výtky na čistotu hlasu, tady se to zatím neobjevuje. Praktická stránka: výdrž, ovládání, AlzaPlus+ Výdrž je u FreeBuds SE 4 jeden z hlavních argumentů. Bez ANC zvládnou samotná sluchátka 10 hodin, s nabíjecím pouzdrem celých 50 hodin nepřetržitého poslechu (údaje výrobce). Se zapnutým ANC klesá výdrž na 7 hodin (35 hodin s pouzdrem), což je v této kategorii pořád nadprůměrné. Bonusem je rychlonabíjení – 10 minut v pouzdře = 4 hodiny hudby, takže rychlé „dobití před cestou“ funguje opravdu rychle. Reálné hodnoty se samozřejmě liší podle hlasitosti a kodeku, ale jde o oficiální výsledky z laboratoří Huawei. Ovládání řeší dotyková gesta na nožičce sluchátek: dvojí poklepání pro pause/příjem hovoru, trojité pro další skladbu, podržení 2 vteřin pro přepínání ANC režimů. Po updatu firmwaru je možné přiřadit i regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách – původně chyběla. Pro jemnější ladění slouží aplikace AI Life (Android i iOS), kde si nastavíte ekvalizér a vlastní gesta. Pro kompatibilitu s iPhonem stačí AAC kodek, který je tu nativně. Cena 1 082 Kč platí jen pro členy programu AlzaPlus+. Členství vyjde na 299 Kč ročně (tj. 25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně bez závazku. Kromě této slevy a přístupu k mnoha dalším získáte doručení zdarma na všechna výdejní místa bez minimální hodnoty objednávky – AlzaBoxy, Zásilkovnu, PPL ParcelShop i Českou poštu. Pokud na Alze nakupujete často a objednáváte si i menší položky, které se s poplatky za dopravu může jevit nevýhodně, díky předplatnému ve finále ušetříte. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,8 z 5 (17 hodnocení) a 100 % zákazníků je doporučuje. Reklamovanost je nízká (0,23 %) a prodalo se přes 200 kusů. Detailních textových recenzí je zatím jen 5, takže vzorek je omezený a celkový obrázek se může s rostoucím počtem hodnocení dál upřesňovat. Z toho, co uživatelé píšou, opakovaně chválí kvalitu ANC, mohutné basy a poměr cena/výkon. Jeden recenzent dokonce explicitně zmiňuje, že se rozhodoval mezi AirPods 4 ANC a tímto modelem a vybral si Huawei – mimo jiné kvůli ovládání hlasitosti přímo na sluchátkách (po updatu firmwaru) a celkovému zvuku. Další oceňují kompatibilitu s EMUI u starších telefonů Huawei, kde řada konkurenčních sluchátek skrz aplikace nefunguje, a pevné držení v uchu při sportu. OBJEDNAT SLUCHÁTKA V AKCI Kritické hlasy se v recenzích zatím prakticky neobjevují, ale to může souviset právě s nízkým počtem ohlasů. Z technické stránky stojí za zmínku, že ANC u nejlevnějších TWS sluchátek nikdy nedosahuje úrovně dražších modelů typu Sony WF-1000XM5 nebo Bose – pro běžnou MHD a kancelář funguje výborně, v letadle si rozdíl proti dražším modelům všimnete. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale levná sluchátka ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné TWS modely od JBL, Xiaomi i Philipsu. Kdy to smysl nedává Sleva je výrazná, ale ne pro každého. Pokud posloucháte bezztrátovou hudbu z Tidalu nebo Apple Music a chcete využít špičkovou kvalitu zvuku, narazíte na chybějící LDAC nebo aptX kodek – v této cenovce je to ale standard, takže to není slabina specifická pro Huawei. Druhý důvod, proč zvážit jiné modely: pokud potřebujete extrémně silné ANC pro letadla a hlučné kanceláře, plnohodnotnou alternativou jsou až dražší modely od Sony, Bose nebo Apple v cenách 4–8 tisíc Kč. A do třetice: kdo nechce platit AlzaPlus+, dostane sluchátka za 1 139 Kč v běžné akci – to je sice pořád dobrá cena, ale rekord 1 082 Kč padá. U konkurenčního modelu Huawei FreeBuds SE 3 (bez ANC) se navíc dnes na Alze cena pohybuje kolem 889 Kč, takže pokud aktivní potlačení hluku nepotřebujete, ušetříte ještě víc. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte lehká ANC sluchátka pod 1 100 Kč na denní použití – MHD, sport, hovory, kancelář – a chytíte se cenovky 1 082 Kč s AlzaPlus+, je tahle akce z hlediska poměru cena/výkon jedna z nejlepších v kategorii. Huawei sice u FreeBuds SE 4 nedělá zázraky, ale dodává vyváženou kombinaci výdrže, hmotnosti a ANC za cenu, jakou tato sluchátka na Alze ještě neměla. Naopak pokud preferujete bezztrátový zvuk, špičkové ANC nebo levnější variantu úplně bez aktivního potlačení hluku, vyplatí se podívat jinam. CHCI TATO ANC SLUCHÁTKA Stačí vám u sluchátek do tisícovky základní ANC, nebo si raději připlatíte za špičkové potlačení hluku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Huawei Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024