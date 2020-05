Huawei FreeBuds 3i oficiálně: aktivní potlačení hluku i příznivá cena

Společnost Huawei dnes oficiálně představila sluchátka FreeBuds 3i pro Evropu. Jedná se o tzv. truly wireless sluchátka, tedy bezdrátovou technologii, stejně jako například nedávno představené Pixel Buds či Galaxy Buds. Co o nich víme a kolik za ně zaplatíme? Na to se podíváme v následujícím článku.

Huawei FreeBuds 3i oficiálně

Díky vestavěnému aktivnímu potlačení hluku mohou sluchátka konkurovat AirPods Pro od Applu. Když se pak podíváme na design, opět je zde vidět silná inspirace jablečnou společností. Každé sluchátko disponuje hned třemi mikrofony, přičemž dva z nich směřují do okolí a jeden směrem k uživateli. Jedná se tak o skvělý krok kupředu u kvality hovorů.

Potlačit hluk umí sluchátka až do hodnotu 32 decibelů, ovšem zaplatíte za to horší výdrží baterie. Při poslechu hudby vydrží 3,5 hodiny a u hovorů pak 2,5 hodiny. Nechybí samozřejmě dotyková gesta. Pokud klepnete na sluchátka, aktivuje se potlačení hluku, pokud prst podržíte, automaticky se vypne. Dvojitým klepnutím přehrajete či pozastavíte hudbu a samozřejmě přijímáte a ukončujete hovory. V balení jsou navíc hned 4 nástavce do uší různých velikostí.

Nechybí pak odolnost proti vodě IPX4. FreeBuds 3i se v současné době prodávají ve Velké Británii v barvě Ceramic White a to za cenu 90 liber, tedy asi 2 800 korun bez daně. Od 17. června budou v prodeji u maloobchodních prodejců spolu s barevnou variantou Carbon Black. O dostupnosti na ostatních trzích vás budeme informovat.

Máte bezdrátová sluchátka? Jaká používáte?

