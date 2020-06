Huawei Enjoy 20 Plus spekulace: co o telefonu víme?

Přibližně před měsícem představila společnost Huawei model Enjoy Z 5G a již připravuje další. Má dostat název Enjoy 20 Plus a spekulace nabírají na obrátkách. Telefon má dle všeho dorazit již 24. června a to s čipsetem MediaTek Dimensity 800 a hned třemi fotoaparáty. Co dalšího víme?

Na zadní straně telefonu nalezneme pravděpodobně hned trojici fotoaparátů. Hlavní snímač bude disponovat rozlišením 48 megapixelů, přičemž mu bude sekundovat 8 megapixelová ultraširokoúhlá čočka a 2 megapixelový makro senzor. Přesné parametry displeje ještě neznáme, ovšem je jasné, že dostane 90 Hz obnovovací frekvenci.

Co se týče dalších spekulací, mohl by telefon dostat vysouvací selfie kamerku, ovšem to není potvrzené. Naopak potvrzen je čip, kterým bude nový bojovník na poli střední třídy – MediaTek Dimensity 800, kterému bude sekundovat 6 a 8 GB operační paměti RAM. Na ostatní specifikace si ještě nějakou dobu počkáme.

Jak se vám zamlouvají spekulace okolo Enjoy 20 Plus?

