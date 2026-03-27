TOPlist

Huawei do Česka přinesl náramky Band 11. Pro verze má GPS a pořádně jasný displej

  • Huawei uvádí na český trh chytré náramky Band 11 za 1 299 Kč a Band 11 Pro za 1 799 Kč
  • Oba modely disponují 1,62" AMOLED displejem s jasem až 2 000 nitů u verze Pro
  • Verze Pro se od základního modelu odlišuje autonomním GNSS a pokročilými běžeckými funkcemi

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.3.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Na trhu s cenovými náramky figuruje vícero značek, ale Huawei se snaží vyniknout kombinací kvalitního displeje a zdravotních funkcí. Čínský výrobce nyní do Česka přináší novou generaci náramků Band 11, která je k dispozici ve dvou variantách. Základní model cílí na uživatele, kterým stačí sledování aktivity a zdravotních metrik, zatímco verze Pro přidává autonomní GPS a pokročilé sportovní funkce pro běžce a cyklisty.

HUAWEI Band 11: Solidní základ za rozumnou cenu

Základní model HUAWEI Band 11 přichází s doporučenou cenou 1 299 Kč a nabízí výbavu, která v této cenové hladině rozhodně není samozřejmostí. Dominantou je 1,62″ AMOLED displej s rozlišením 286 × 482 pixelů a jasem až 1 500 nitů. Oproti předchůdci je obrazovka o 27 % větší, což oceníte při čtení notifikací i sledování sportovních dat.

Náramek váží pouhých 17 gramů (verze s hliníkovým pouzdrem) a v nejtenčím místě měří pouze 8,99 mm. K dispozici je v pěti barvách s hliníkovým pouzdrem (béžová, zelená, fialová, bílá a černá) a ve dvou variantách s odolným polymerovým tělem. Voděodolnost 5 ATM znamená, že s náramkem můžete bez obav do bazénu.

Co se týče zdravotních funkcí, Band 11 nabízí nepřetržité měření srdečního tepu, sledování SpO₂, analýzu spánku pomocí technologie TruSleep a monitoring stresu. Zajímavostí je analýza arytmie z pulzní vlny s certifikací TÜV Rheinland, která umí včas upozornit na potenciální fibrilaci síní. Náramek dále podporuje přes 100 sportovních režimů a nabízí více než 100 ciferníků ke stažení.

Baterie s kapacitou 300 mAh podle výrobce vydrží až 14 dní při lehkém používání nebo 8 dní při běžném provozu se zapnutým monitoringem zdraví. Se zapnutým Always-On displejem počítejte se třemi dny.

HUAWEI Band 11 Pro: GPS a pokročilé sportovní funkce

Model HUAWEI Band 11 Pro s cenou 1 799 Kč přidává několik funkcí, které ocení především aktivní sportovci. Klíčovým rozdílem je autonomní GNSS polohování, díky kterému můžete při běhu nebo cyklistice nechat telefon doma a stále sledovat svou trasu, vzdálenost i rychlost.

Displej má shodnou úhlopříčku 1,62 palce, ale nabízí vyšší jas až 2 000 nitů. To je o 500 nitů více než u základního modelu a znamená lepší čitelnost na přímém slunci. Tělo náramku je nepatrně větší (43,5 × 28,2 mm oproti 42,6 × 28,2 mm) a váží o gram více, tedy 18 gramů.

Pro běžce přináší Band 11 Pro analýzu běžecké formy v reálném čase, včetně měření doby kontaktu se zemí nebo vertikální amplitudy. Součástí je také predikce závodních časů na různých distancích na základě vašich tréninkových dat. Cyklisté ocení automatickou detekci přestávek v jízdě a možnost vytvářet plakáty s daty z tréninku pro sdílení na sociálních sítích.

Zdravotní funkce zůstávají stejné jako u základního modelu, včetně analýzy arytmie a sledování HRV. Verze Pro je k dispozici ve třech barvách: zelená s nylonovým tkaným řemínkem, modrá a černá s fluoroelastomerovými pásky.

Hlavní rozdíly mezi modely

Při rozhodování mezi oběma náramky hraje roli především to, zda potřebujete GPS bez telefonu. Základní Band 11 tuto funkci postrádá, takže pro sledování tras musíte mít u sebe smartphone. Verze Pro tuto limitaci odstraňuje a přidává pokročilé metriky pro běžce.

Druhým podstatným rozdílem je jas displeje. Zatímco 1 500 nitů u základního modelu je pro většinu situací dostačující, sportovci trénující venku za jasného dne ocení 2 000 nitů u verze Pro. Cenový rozdíl činí 500 Kč, což není dramatická částka vzhledem k přidaným funkcím.

Srovnání specifikací

SpecifikaceHUAWEI Band 11HUAWEI Band 11 Pro
Cena1 299 Kč1 799 Kč
Displej1,62″ AMOLED, 286 × 482 px1,62″ AMOLED, 286 × 482 px
Maximální jas1 500 nitů2 000 nitů
Rozměry42,6 × 28,2 × 8,99 mm43,5 × 28,2 × 8,99 mm
Hmotnost~17 g~18 g
GNSSNeAno (autonomní)
Baterie300 mAh, až 14 dní300 mAh, až 14 dní
Voděodolnost5 ATM5 ATM
Sportovní režimy100+100+ s pokročilými metrikami
Analýza běžecké formyNeAno
Barevné varianty7 (5 hliník + 2 polymer)3

Pro koho jsou náramky vhodné?

HUAWEI Band 11 za 1 299 Kč je rozumná volba pro uživatele, kteří chtějí sledovat základní zdravotní metriky, dostávat notifikace a nevadí jim nosit při sportu telefon. Výhodou je široká paleta barev a nízká cena. Naopak Band 11 Pro za 1 799 Kč dává smysl především pro běžce a cyklisty, kteří ocení nezávislé GPS a detailní sportovní statistiky. Příplatek 500 Kč se v takovém případě rozhodně vyplatí.

Oba náramky jsou kompatibilní s telefony se systémem Android 9.0 a novějším i s iOS 13.0 a novějším.

Zdroje: Huawei (1, 2)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

