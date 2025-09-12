Huawei hlásí příchod do Evropy, tentokrát ale s vlastními vozy Aito Hlavní stránka Zprávičky Na evropský trh s automobily se chystá další velký hráč z Číny Tentokrát má dorazit značka Aito, ve které má významný podíl také Huawei Pro začátek se v Mnichově ukázala se třemi modely Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 12.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Huawei, to zdaleka není jen spotřební elektronika. Tento čínský gigant se, mimo jiné, intenzivně věnuje i oblasti automotive. Vedle toho, že dodává systémy infotaimentu a autopilota některým výrobcům, v případě některých značek se angažuje více. Příkladem je například značka Aito, která má nově namířeno i na trhy starého kontinentu. Auto od Huawei? Za vznikem značky Aito nestojí pouze Huawei. Jedná se o součást koncernu Seres, kde mimochodem působí jeden ze zakladatelů a vůbec první CEO Tesla Motors Martin Eberhard na pozici vedoucího vývoje. Aito je pak součástí sdružení značek využívajících technologie Huawei nazvaného Harmony Intelligent Mobility Alliance. Auta značek spadajících pod HIMA pak můžete v Číně nalézt ve značkových Huawei Storech – jak jsem se ostatně mohl před pár měsící osobně přesvědčit při návštěvě Huawei Store v Šanghaji. Zde jsem se také setkal s modely Aito M5 a Aito M9, které se nově chystají na vybrané evropské trhy. Třetím do party jim pak má být model Aito M8. Všechny tři zmíněné modely se pak v domovské Číně prodávají v plně elektrické a hybridní verzi, přičemž to prozatím vypadá, že v Evropě bude zpočátku patrně dostupná jen hybridní verze. Není těžké uhodnout proč, na vozidla z Číny využívající hybridní pohon se v rámci EU vztahují výrazně nižší dovozní cla. Konkrétně se pak jedná o EREV (extended-range electric vehicle) tedy elektrická vozidla využívající menší spalovací motor výhradně jako generátor pro dobíjení baterií. Spalovací motor zde tak sice nalezneme, ale ten kola přímo nepohání. Všem zmíněným modelům by pak k úspěchu v Evropě mohl pomoci spíše umírněný design spolu s luxusně působícími interiéry plnými umělé kůže a pochopitelně obrazovek. Trojice SUV s elektrickým i hybridním ústrojím Měl jsem možnost se svézt jako spolujezdec modelem Aito M7 a musím uznat, že jeho pohodlná masážní sedadla si mě rozhodně získala. Zrovna tak odhlučnění bylo špičkové a první dojem z kvality zpracování velmi slušný. Jen odpružení by se mi k takovémuto vozu hodilo spíše více komfortně laděné, během jízdy na mě působilo i na kvalitní silnici poměrně tvrdě. Zpět ale k modelům uvedeným v Mnichově. Nejníže postavené je logicky Aito M5, tedy SUV střední velikosti o rozměrech 4785 / 1930 / 1625 mm a rozvoru 2 880 mm. Aito M5 v čistě elektrické verzi nabídne pouze zadní pohon o výkonu 200 kW a 83 kWh LFP baterii. Dle metodiky CLTC pak ujede až 602 km – realita pak bude pochopitelně nižší, podobně jako u Xiaomi SU7. Hybridní verze pak nabízí shodných 200 kW a hnanou zadní nápravu ale je k dispozici i ve dvoumotorové verzi s pohonem všech čtyř kol. Zde je pak společný výkon 365 kW. Více než pětimetrové SUV Aito M8 se nabízí ve dvou vnitřních uspořádáních a sice klasickém s pěti místy ve dvou řadách a nebo šesti místy ve třech řadách. Čistě elektrický model se zadním pohonem nabídne výkon 227 kW a dojezd až 705 km dle CLTC. Vybavenější čtyřkolka má 387 kW výkon a dojezd až 655 km. V obou případech pak vůz spoléhá na 100 kWh baterii. Model s přeplňovaným 1,5l motorem pak má výkon 392 kW a zákazník má na výběr dvě různé kapacity baterie – čistě na ni pak ujede 201 či 310 km. Vlajkovým modelem je pak Aito M9, které krom štědrého prostoru a rovněž dvou variant uspořádání nabízí opravdový punc luxusu z venku i zevnitř. Vedle rozměrných displejů infotaimentu pro řidiče a zábavního centra pro spolujezdce pak může nabídnout třeba projekční plátno pro cestující vzadu. Plně elektrická varianta nabízí dva motory o společném výkonu 390 kW zatímco hybrid má 365 kW a dojezd až 290 km bez nutnosti nastartovat spalovací motor. Ceny vozů Aito v Číně Pokud by vás zajímaly orientační ceny takovýchto vozů v jejich domovině, naleznete je níže. Je potřeba ale dodat, že případná cena v Evropě bude výrazně vyšší nejen z důvodu dovozních nákladů a cel. Konkrétní ceny a dostupnost vozidel v Evropě v tuto chvíli zatím bohužel neznáme. Aito M5 přibližně 673 až 730 tisíc Kč bez DPH Aito M8 přibližně 1,05 až 1,3 milionu Kč bez DPH Aito M9 přibližně 1,38 až 1,67 milionu Kč bez DPH Jak se vám líbí vozy Aito od Huawei? Zdroje: ArenaEV.com, CarNewsChina.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. 