Hry Google Play pro PC se rozšiřují do dalších zemí

V polovině loňského prosince společnost Google oznámila, že bude na počítačích se systémem Windows dostupné vylepšené prostředí Hry Google Play. To má v nové podobě poskytovat nejen synchronizaci zakoupených her či postup v nich, ale přímo i jejich spouštění na počítačích, což je další z několika kroků postupného propojování Windows s Androidem. Jak to tak bývá, pilotní testování této multiplatformní služby měli k dispozici uživatelé v USA a hrstce dalších zemí. Teď Google oznámil postupné zpřístupnění i v dalších regionech včetně Evropy.

Google Play Games on PC: Unlock seamless gameplay across mobile and PC

“Hry Google Play na PC se rozšiřují do dalších oblastí a zahrnují další hry, které si oblíbily miliardy uživatelů po celém světě. Program se v příštích měsících rozšíří do Japonska a zemí v Evropě a přidá několik nových her včetně Garena Free Fire, Ludo King a MapleStory M.,” popisuje společnost na blogu pro vývojáře novinku, která byla rovněž oznámena na akci Google for Games Developer Summit 2023. Pokud jste na tuto službu natěšení, můžete její zpřístupnění v ČR jednou za čas kontrolovat na oficiálním webu.

Které mobilní hry si rádi vyzkoušíte na PC?

Zdroj: phandroid