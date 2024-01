Fenomén Hra o trůny, který ovládl televizní obrazovky po celém světě, by se mohl brzy znovu vrátit s rozšířením příběhu, a to opět v podání tvůrce celé ságy George R.R. Martina. Ten ve svém (ne)blogu uvedl, že pracuje na dvou animovaných spinoffech odehrávajících se ve světě Písně ledu a ohně, další dva projekty byly prozatím odloženy. Animace umožní lépe zobrazit rozsáhlý svět související s legendárním seriálem. Animované snímky přinesou příběhu nový rozměr a navíc ulehčí náročným rozpočtovým omezením, kvůli kterým byly náklady na hrané díly prý neúnosné.

Jeden z dlouho plánovaných projektů je „9 Voyages„, známý také jako „Sea Snake“. Původně mělo jít o hraný seriál, avšak i ten nyní přejde na animovaný formát. Tento snímek má vyobrazit dobrodružství pána Přílivů, lorda Corlyse Velaryona a jeho cestách po moři. Žádný z těchto projektů zatím neobdržel oficiální schválení k vysílání, ale podle Martina se blíží k dalšímu kroku ve vývoji.

George R. R. Martin reveals that Corlys Velaryon spin-off ‘NINE VOYAGES’ will be animated due to budgetary constraints.

