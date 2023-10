Notebook HP 255 G8 je nyní v super akci

Pod 10 tisíc nabízí velmi solidní výkon a hromadu konektorů

Potěší také slušná výdrž a předinstalovaný Windows 11 Home

Čas od času vás upozorním na nějakou zajímavou slevu, která se nutně nemusí týkat pouze mobilů, ale také třeba notebooků. České e-shopy tu a tam vyplodí nějakou fajn akci, která rozhodně stojí za zmínku a tou nejnovější je sleva na notebook HP 255 G8.

Předně je potřeba říct, že HP 255 G8 je minimálně po stránce zpracování základní laptop, jehož šasi je vyrobeno z tvrzeného plastu a váha 1,74 kg také není něco, co by vás mělo uchvátit. Na druhou stranu, pokud máte několik let starý laptop, který už nestíhá běžnou činnost, nebo byste rádi upgradovali za něco alespoň trochu použitelného, třeba i na nějaký ten lehký střih videa či hraní méně náročných her, může posloužit tento model více než dobře.

Základem je procesor AMD Ryzen 5 5500U se šesti jádry a dvanácti vlákny, doplňuje ho integrovaný grafický čip Radeon Vega 7 s jedním modulem 8 GB DDR4 RAM. Laptop má však ještě jeden volný slot, za sebe určitě doporučím nákup ještě jednoho 8 GB modulu. Rozdíl pocítíte nejen při multitaskingu, ale také ve hrách, kdy můžete dostat doslova desítky FPS navíc. Pro data je připraven 256GB M.2 SSD NVMe disk, na němž je nainstalován operační systém Windows 11 Home.

Ryzen 5 5500U Vega 7 Gaming Test ! 2022

Jako zobrazovadlo slouží u HP 255 G8 15,6″ Full HD displej s maximálním jasem 250 nitů, takže musíte počítat s tím, že venku toho moc neuvidíte. Naopak potěší portová nabídka, která čítá trojici USB (2x 3.2 Gen 1, 1x Type-C 3.2 Gen 1 – pouze data), HDMI, audio jack, Ethernet a čtečku paměťových karet. Nechybí Bluetooth ve verzi 5.2, Wi-Fi 6 či základní HD kamera. Výdrž obstarává 41Wh baterie, díky níž nebude problém s jasem na půlku a běžné činnosti dosáhnout na 7-8 hodin provozu.

Má vaše televize špatný zvuk? LIDL má v akci slušný 2.0 soundbar čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

A teď to nejlepší – cena. Laptop přišel na trh před dvěma lety a stál 13 490 korun. Postupem času ho e-shopy zlevňovaly, nyní je běžně k sehnání za něco lehce přes 10 tisíc korun, s kódem HP500HP jej na CZC koupíte za 9 490 korun. Lepší, respektive výkonnější nový notebook budete za podobné peníze shánět jen těžko.

Co říkáte na laptop HP 255 G8?