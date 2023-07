Honor X50 je skvěle vybavená střední třída s lákavou cenou

Společnost Honor představila novinku střední třídy v podobě smartphonu Honor X50, který zaujme skvělým poměrem cena / výkon. Smartphone přitom disponuje skvělým displejem, moderním čipsetem, velkou baterií a minimálně na papíře i schopným fotoaparátem. Máme před sebou budoucí bestseller?

Snapdragon 6 Gen 1 a 1,5k OLED v hlavní roli

Ještě než se budeme věnovat velmi zajímavé novince Honor X50, musíme v rychlosti zmínit také představení o něco hůře vybaveného Honoru X50i. Ten ovšem není úplnou novinkou, jedná se totiž o Honor 90 Lite, který na náš trh již zamířil. I v případě nového Honor X50 tak lze předpokládat, že do Evropy pravděpodobně dorazí pod jiným názvem – tedy pokud vůbec. Při pohledu na výbavu ale můžeme konstatovat, že by určitě byla škoda, pokud by se našemu trhu vyhnul.

Konkrétně je řeč o moderním čipsetu Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 vyrobeném 4nm procesem. Ten byl sice představen po boku Snapdragonu 4 Gen 1 před téměř rokem, přesto se ale zatím do mnoha smartphonů nepodíval. Operační paměť by měla mít velikost 8 / 12 / 16 GB a kapacita úložiště zde činí 128 / 256 / 512 GB. Chloubou novinky by měl být i použitý displej. Jedná se totiž o 6,78″ OLED o rozlišení 2 652 x 1200 px a 120Hz obnovovací frekvenci. Vedle toho se ale displej může pochlubit také PWM stmívání o frekvenci 1920 Hz, podporou zobrazení až miliardy barev, podporou HDR a v neposlední řadě jasem až 1200 nitů.

Výrobce neopomenul ani čtečku otisků prstů, která se v tomto případě ukryla pod displej. Na zádech je pak přítomen 108MPx snímač Samsung HM6 s objektivem o světelnosti f/1,75, dále je zde přítomen už pouze 2MPx hloubkový snímač. V těle o rozměrech 163,6×75,5×7,98 mm se pak ukrývá baterie o nadstandardní kapacitě 5 800 mAh s podporou 35W nabíjení. V polovině července pak Honor X50 zamíří do prodeje v domovské Číně. Základní, 8/128GB verze tam má stát v přepočtu přibližně 4 230 Kč bez DPH (1 399 juanů), 12/256GB varianta má stát cca 5 440 Kč bez DPH (1 799 juan) a vrcholná 16/512GB verze v Číně vyjde na cca 6 050 Kč bez DPH (1 999 juanů).

Co říkáte na nový Honor X50, líbil by se vám na našem trhu?

Zdroj: FoneArena.com